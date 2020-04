Football Manager 2020 Touch: tous les frissons, mais toujours quelques déversements

La série Football Manager, toujours populaire, étend sa portée sur les plateformes mobiles. L’année dernière, il a sorti deux nouvelles versions: Mobile, une version très rationalisée du jeu pour smartphones, et Touch, conçue pour les tablettes.

Football Manager 2020 Touch: emportez le jeu partout

J’ai joué à Football Manager 2020 Touch au cours des dernières semaines. C’est une excellente offre, trouvant un équilibre entre le jeu mobile plus limité et l’engagement de la version complète. Il offre une grande partie des fonctionnalités tactiques, d’entraînement et en jeu approfondies du jeu complet, ainsi que la possibilité de jouer en déplacement. Il réussit également à supprimer certaines des fonctionnalités plus compliquées des versions complètes.

Si vous avez déjà joué à n’importe quelle version de Football Manager, vous pourrez facilement vous repérer dans ce jeu. Cependant, j’ai trouvé certaines commandes du jeu légèrement maladroites. Comme il est conçu pour un écran plus petit, le manque d’étiquetage sur la barre latérale principale ne rend pas toujours totalement évident où vous devez aller pour effectuer une certaine tâche. J’ai également raté la possibilité de «parler» au joueur à mi-temps et à temps plein. De plus, j’ai trouvé un peu frustrant de faire des choses assez basiques comme changer de joueur dans et hors de votre onze de départ. Cela pourrait être dû au syndrome du gros doigt!

Excellente expérience en match

Une fonctionnalité que j’aime vraiment est la possibilité de simuler un résultat. Plus besoin de patauger dans des matchs amicaux ennuyeux de pré-saison si vous ne le souhaitez pas. Cela est particulièrement utile lorsque vous jouez sur l’iPad, car vous êtes plus enclin à vous déplacer rapidement dans le jeu. L’expérience en match est également excellente. La capacité à faire des choses pendant un match est bien plus grande que sur Football Manager 2020 Mobile, ce qui est vraiment satisfaisant. Vous bénéficiez d’une interaction plus approfondie avec le personnel de l’arrière-boutique que sur Mobile également. Tout cela fait du jeu un jeu satisfaisant. Vous n’avez pas l’impression de manquer des fonctionnalités cruciales.

Dans l’ensemble, j’adore Football Manager Touch 2020. Ce n’est pas parfait, mais il est à un prix raisonnable, extrêmement jouable et… évidemment, totalement addictif.

Compagnie: Sega

Liste des prix: 19,99 $

Évaluation:

On aime ca. Vous devriez l’obtenir.

Avantages:

Excellent équilibre entre la version complète et Mobile, vous permettant de profiter du jeu de manière plus flexible.

Les inconvénients:

Certains contrôles et éléments sont encore un peu maladroits et doivent être lissés.