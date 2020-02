Forfaits Google Fi: tout ce que vous devez savoir

Êtes-vous prêt à vider ces gros transporteurs avec tous leurs contrats, frais cachés et frais déraisonnables? Il existe de très bonnes alternatives, mais beaucoup affirment que Google Fi (auparavant connu sous le nom de Project Fi) est parmi les meilleurs. Il est abordable, simple et transparent. Cela ne signifie aucune surprise en matière de prix. Vous choisissez soit un forfait Google Fi illimité pour un prix fixe, soit un forfait flexible avec un taux de base et des coûts supplémentaires pour la quantité de données utilisées. Dans cet article, vous trouverez tout ce que vous devez savoir. Allons-y!

Comment fonctionne Google Fi?

Google Fi est la première véritable tentative de l’entreprise pour pénétrer le marché des opérateurs, et il adopte une approche légèrement différente de la concurrence. Essentiellement, Fi est un opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO) avec une torsion. Aux États-Unis, Google Fi se superpose à trois autres réseaux: Sprint, T-Mobile et U.S. Cellular.

Fi choisit lequel utiliser en fonction du réseau qui a le signal le plus fort à un moment donné, vous devriez donc toujours obtenir le signal optimal! Non seulement cela, mais Google a un autre truc dans sa manche, cette fois conçu pour vous faire économiser de l’argent. Lorsqu’il est connecté au Wi-Fi, Google Fi achemine tous les appels, messages et (bien sûr) les données via votre connexion Internet. Cela peut réduire considérablement vos factures si vous habitez à proximité d’une connexion Wi-Fi.

C’est un système très astucieux et non conventionnel, ce qui signifie également que vous avez besoin d’un logiciel astucieux et non conventionnel pour gérer les choses.

Appareils compatibles avec Google Fi

Jusqu’à récemment, Project Fi ne supportait qu’un nombre limité de téléphones Android. Cependant, lorsque Google a renommé le service en Google Fi, il a également ajouté la prise en charge de nombreux autres téléphones Android ainsi que des iPhones d’Apple.

Bien que de nombreux autres téléphones fonctionnent désormais sur Google Fi, tous ne prennent pas en charge les fonctionnalités plus intéressantes de l’opérateur, telles que la commutation automatique des opérateurs, les appels VPN ou Wi-Fi. Vous pouvez aller ici pour vérifier si votre téléphone est compatible avec Google Fi et quelles fonctionnalités peuvent ou non manquer. Pour une référence rapide, voici une brève liste de la majorité des téléphones pris en charge.

Remarque: Les téléphones Apple sont toujours répertoriés par Google comme étant en version bêta, bien que cela ne soit pas mentionné dans la liste iTunes Store.

* = Prend en charge la commutation automatique du réseau, le VPN Google Fi et les appels Wi-Fi

Pomme

iPhone 5SiPhone 6/6 PlusiPhone 6S / 6S PlusiPhone SEiPhone 7/7 PlusiPhone 8/8 PlusiPhone XiPhone XS / XS MaxiPhone XRiPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max

Essentiel

Google

Nexus 6 * Nexus 5X / 6P * Pixel / Pixel XL * Pixel 2/2 XL * Pixel 3/3 XL * Pixel 4/4 XL *

HTC

HTC U12 PlusHTC U11HTC U11 LifeHTC U11 Yeux

Huawei

P20 / P20 Lite / P20 ProMate 20 / Mate 20 X / Mate 20 ProMate 10 ProHonor 8Honor 8X / 8X Max

LG

K20 PlusK30G7 OneAristo 2/2 PlusX ChargeX PowerX VentureStylo 3Stylo 4G6V20V30 / V30SV35 ThinQ * G7 ThinQ * V40 ThinQ

Motorola

Moto E4 / E4 PlusMoto E5 / E5 Play / E5 PlusMoto G4 / G4 PlusMoto G5 / G5SMoto G5 Plus / G5S PlusMoto G6 * Moto G6 Play / G6 PlusMoto G7 / G7 Power / G7 Play / G7 PlusMoto One / One PowerMoto ZMoto Z2 Play / Z2 ForceMoto Z3 / Z3 PlayMoto X4 Android One edition / Open Market edition *

Nokia

OnePlus

OnePlus 3OnePlus 3TOnePlus 5OnePlus 5TOnePlus 6OnePlus 6TOnePlus 7 / 7ProOnePluys 7T

Samsung

Galaxy Note 10 / Note 10 Plus / Note 10 Plus 5GGalaxy Fold / Galaxy Fold 5GGalaxy Note 9Galaxy Note 8Galaxy S10e / S10 / S10 Plus / S10 5GGalaxy S9 / S9 PlusGalaxy S8 / S8 Plus / S8 ActiveGalaxy S7 / S7 Edge / S7 ActiveGalaxy S6 / S6 Edge / S6 Edge Plus / S6 ActiveGalaxy J7 (2018) Galaxy J7 (2017) Galaxy J3 (2018) Galaxy J3 (2017) Galaxy A6

Xiaomi

Bien qu’il s’agisse d’une bonne offre, il est étrange de voir certaines options omises de la liste, telles que les offres plus récentes de petits OEM comme Nokia.

Vous obtenez tous les avantages!

Google

Ce qui rend Google Fi si génial, surtout si vous utilisez un téléphone avec toutes ses fonctionnalités, c’est qu’il offre aux utilisateurs tous les avantages d’un grand opérateur sans aucun des inconvénients.

Pour commencer, vous pouvez choisir d’acheter un téléphone avec des versements, ce qui est toujours une bonne option si vous n’avez pas des centaines de dollars à déposer sur place. Le partage de données Hotspot est inclus gratuitement. Vous pouvez également échanger des combinés contre des crédits vers votre prochain téléphone (ou vers votre compte si le prix de l’échange dépasse la valeur du nouveau téléphone).

Un autre grand avantage que vous obtenez avec Google Fi est la couverture internationale. Vous pouvez vous déplacer dans plus de 170 pays sans payer de frais supplémentaires pour les données, les appels ou les SMS. Cela signifie qu’il est entièrement gratuit pour ceux qui ont des plans illimités. Ceux qui ont des plans flexibles paieront les mêmes tarifs lors de leurs voyages. Les utilisateurs illimités bénéficieront également d’appels gratuits vers plus de 50 pays et territoires, tandis que toutes les autres destinations commencent à 1c / min (qui est le coût de tous les appels vers d’autres pays sur des plans flexibles). Vous pouvez consulter les tarifs internationaux ici.

Qu’en est-il du support 5G?

La 5G est déjà disponible dans un certain nombre de pays à travers le monde, mais Google n’a pas publié de guide complet sur la prise en charge de la 5G sur Fi.

Néanmoins, Sprint a annoncé en février 2019 que les utilisateurs de Google Fi avec les téléphones pris en charge recevraient également une connectivité 5G. Le transporteur indique que vous aurez besoin d’un combiné «Sprint 5G compatible Conçu pour Fi», et note que vous serez automatiquement connecté à son réseau 5G.

En décembre 2019, Neowin a signalé que T-Mobile 5G prend également en charge Google Fi. Au moment de la nouvelle, le support aurait été limité au OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition et au Galaxy Note 10 Plus 5G.

Nous avons demandé à Google plus de détails sur le Fi 5G, mais nous n’avons pas eu de réponse de sa part. Néanmoins, il semble qu’il n’y ait pas de frais supplémentaires impliqués ici. Mais nous nous demandons si Google proposera des plans 5G avec des allocations de données plus élevées.

Forfaits Google Fi: parlons d’argent

Si vous souhaitez vous inscrire à Google Fi, vous devrez choisir un forfait illimité ou un forfait flexible. Les plans illimités vous donnent des données illimitées pour un prix fixe, tandis que les plans flexibles facturent un supplément pour la quantité de données que vous utilisez (mais bien sûr commencent beaucoup plus bas). Vous pouvez également réaliser des économies considérables en achetant plus d’une ligne pour toute une famille.

Gardez à l’esprit que les «données illimitées» sont à grande vitesse jusqu’à 22 Go, mais ralentissent au-delà de ce point. Sur le plan flexible, les données sont plafonnées à 10 $ par gigaoctet, mais tout ce qui dépasse 6 Go est gratuit. Cela signifie qu’un maximum de 60 $ ne sera jamais ajouté à votre facture.

Voici les plans tels qu’ils sont actuellement:

Plan Google Fi Coût Illimité pour 1 70 $ / mois Flexible pour 1 20 $ / mois + 10 $ / Go de données Illimité pour 2 60 $ / mois Flexible pour 2 18 $ / mois + 10 $ / Go de données Illimité pour 3 50 $ / mois Flexible pour 3 17 $ / mois + 10 / Go de données Illimité pour 4 45 $ / moisFlexible pour 4 17 $ / mois + 10 / Go de données Illimité pour 5 45 $ / moisFlexible pour 5 16 $ / mois + 10 / Go de données Illimité pour 6 45 $ / moisFlexible pour 6 16 $ / mois + 10 / Go de données

Nous sommes fans de la simplicité de Google Fi. Vous savez ce que vous payez sans surprises étranges. Google garantit que vous ne payez que ce que vous utilisez – vous ne payez même pas pour un Go complet si vous n’utilisez pas tout! Google offre également Bill Protection gratuitement alors qu’il aurait pu facilement en faire une option premium.

Il semble insensé que vous puissiez payer moins de 30 $ pour votre forfait téléphonique, en particulier avec les points d’accès Wi-Fi, la couverture internationale et bien plus encore. Étant donné que Google Fi utilise trois grands réseaux américains, vous avez rarement un signal faible non plus. Il est facile pour n’importe quel réseau de gâcher, mais trois pannes à la fois sont rares. En fin de compte, Google Fi offre le meilleur des mondes possibles.

Voilà, c’est tout ce que vous devez savoir sur les plans Google Fi. Nous veillerons à mettre à jour ce message lorsque les plans changent, que de nouveaux téléphones prennent en charge le réseau, etc.