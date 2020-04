Fortifiez votre Internet avec le modem câble Nighthawk CM1100 de Netgear en vente pour 120 $

Costco propose le modem câble Netgear Nighthawk CM1100 DOCSIS 3.1 en vente pour 119,99 $. Cette offre est uniquement disponible pour les membres de Costco, et vous devrez vous connecter uniquement pour pouvoir la voir. Le même modem câble coûte 150 $ ou plus chez d’autres détaillants. Best Buy a en fait le CM1000 en vente pour 150 $, donc l’offre de Costco a encore plus de valeur étant donné qu’elle est moins chère que la génération précédente.

Modem câble Netgear Nighthawk CM1100 DOCSIS 3.1

Doit être membre de Costco. Tout le monde est en ligne à la maison ces jours-ci, et Internet a du mal à suivre. Ne soyez pas celui qui se fait virer à cause d’un mauvais modem câble. Fonctionne avec Xfinity, Cox et Spectrum mais vérifiez d’abord avec votre FAI.

119,99 $ 150,00 $ 30 $ de rabais

Le modem câble CM1100 est conçu pour fonctionner avec de nombreux fournisseurs de services Internet, notamment Xfinity, Cox et Spectrum. Cependant, si cela vous intéresse, vous devriez certainement vérifier auprès de votre FAI avant de dépenser 120 $ sur un appareil qui ne fonctionnera pas avec votre système actuel.

Beaucoup de gens ne savent pas que les FAI facturent l’utilisation des modems câble. Si vous êtes assis là à vous demander pourquoi vous dépensez de l’argent sur ce sujet, étant donné que vous en avez un gratuitement lorsque vous avez connecté votre Internet pour la première fois, vous voudrez peut-être vérifier votre facture. Les modems câble coûtent de l’argent et le FAI vous fait payer pour cela. Investir dans un bon modem câble fait plus que vous garder en ligne, il peut également être rentable une fois que vous obtenez ces frais supplémentaires sur votre facture.

Le CM1100 est conforme aux spécifications DOCSIS 3.1 et est rétrocompatible avec 3.0. Cette technologie permet des téléchargements plus rapides, une connexion plus sécurisée et une consommation d’énergie plus efficace. Le modem câble possède également deux ports Gigabit Ethernet et prend en charge l’agrégation de liens pour une connexion plus fiable et plus rapide.

