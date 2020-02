Fortnite est en panne en raison de la maintenance; va revenir après plusieurs heures

Les serveurs Fortnite sont en panne aujourd’hui et resteront dans cet état pendant plusieurs heures. Epic Games a confirmé qu’ils avaient programmé l’arrêt du jeu populaire Fortnite pour le 20 février 2020 en raison de la maintenance.

Le chapitre 2 de la saison 2 de Fortnite arrive cette année, et le nouveau chapitre comprendra des changements de carte, de nouvelles fonctionnalités et bien sûr un nouveau Battle Pass. Le temps d’arrêt est principalement fait pour faire place au chapitre 2 de la saison 2.

Habituellement, le temps d’arrêt prévu pour les jeux ne dure pas plus de quelques heures. Cependant, les développeurs de Fortnite ont mentionné que la dernière mise à jour sera plus importante que d’habitude, ce qui signifie qu’il faudrait plus de temps que d’habitude pour que le jeu revienne en ligne. Le processus de correction prendra également plus de temps que d’habitude.

La maintenance du serveur Fortnite devrait commencer à 9 heures GMT, et selon les notes de ses développeurs, elle sera en panne pendant plusieurs heures. Selon une source d’informations, Fortnite devrait être de retour en ligne avant 12 h 00 GMT. Selon toute probabilité, il devrait revenir en ligne avant l’heure estimée.

Pendant Ça

maintenance, Epic Games partagera de nouvelles informations sur le nouveau

chapitre, et annoncer probablement les nouvelles modifications apportées dans le jeu. Epic Games est

devrait également publier une nouvelle bande-annonce pour le même.

Une fois que les développeurs ont terminé de le mettre à jour et terminé le processus de correction, les joueurs doivent télécharger une nouvelle mise à jour Fortnite. Comme mentionné précédemment, la mise à jour sera de plus grande taille et nécessitera donc plus de temps pour la mise à jour que d’habitude.

Fortnite Battle Royale est gratuit pour jouer au jeu sur un certain nombre de plates-formes différentes, y compris PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Mobile. Cependant, la nouvelle mise à jour offrira également une option premium plus chère pour le Fortnite Battle Pass.

Dans d’autres nouvelles, Fortnite

Save the World sera également mis à jour aujourd’hui. Cependant, ce jeu est disponible uniquement

à ceux qui ont acheté le jeu.