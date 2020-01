Fortnite reçoit une mise à jour résolvant enfin le problème des agriculteurs

Fortnite a reçu une mise à jour importante qui améliore le problème des agriculteurs. Récemment, dans une mise à jour, le framerate de Fornite a également été doublé, passant de 60 images par seconde à 120. Cependant, les utilisateurs ont trouvé des problèmes avec l’agriculture car le personnage semble être trouvé sans une main.

Fortnite est un jeu vidéo en ligne développé par Epic Games et sorti en 2017. Il est disponible en trois versions de mode de jeu distinctes qui partagent autrement le même gameplay général et le même moteur de jeu. Epic a finalement résolu le problème de la main, résolvant ainsi le problème de l’agriculteur rencontré par de nombreux utilisateurs. Les améliorations de la fréquence d’images sont limitées à la troisième génération d’iPad Pro. Les autres appareils iOS compatibles seront toujours verrouillés à 60 images par seconde.

Les utilisateurs prennent sur place pour commenter le problème – “Je suppose que c’est ce qui se produit lorsque vous jouez trop avec des balles, des épées et des grenades.”

Maintenant, avec la nouvelle mise à jour, il semble qu’il sera plus facile pour les utilisateurs de revenir à son mode de jeu.

Les deux premiers matchs ont été couronnés de succès pour Epic Games; Fortnite Battle Royale est devenu un succès retentissant, attirant plus de 125 millions de joueurs en moins d’un an et gagnant des centaines de millions de dollars par mois, et est depuis devenu un phénomène culturel.