Fossil Gen 5 à nouveau en vente, cette fois pour 172 $ sur Amazon (123 $ de rabais)

Le meilleur appareil Wear OS que vous pouvez obtenir aujourd'hui est la montre intelligente Fossil Gen 5. Il offre des performances solides, une qualité de construction premium, une personnalisation, et maintenant l'appareil voit une autre vente solide sur Amazon.

L'appareil coûte généralement 295 $, mais pour le moment, vous pouvez acheter le Fossil Gen 5 pour seulement 172 $ avant taxes. C'est plus de 40% sur le prix de vente au détail de la smartwatch. Confusément, l'appareil montre qu'il est en vente pour 215 $ sur la page de vente d'Amazon. Rassurez-vous, Amazon ajoute 43 $ de réduction supplémentaire dans une offre exclusive d'économies supplémentaires lors de votre commande.

Malheureusement, Amazon n'offre pas ces économies supplémentaires vers les versions en cuir ou en bracelet métallique de la montre. Heureusement, chaque appareil est livré avec les mêmes capteurs et fonctionnalités, y compris un GPS, un capteur de fréquence cardiaque et un NFC pour Google Pay. De plus, avec cet argent supplémentaire que vous économisez, vous pourrez acheter le bracelet de montre personnalisé de votre choix.

Nous ne savons pas combien de temps durera cette vente. Il vaut donc mieux y sauter avant qu'il ne soit trop tard. Gardez à l'esprit que l'appareil n'arrivera probablement qu'après Noël, alors ne pariez pas que cela fasse partie de vos achats de dernière minute pour les Fêtes.