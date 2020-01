Fossil Hybrid HR avec écran 27 mm dévoilé en Inde à partir de Rs. 14 995

Fossil a présenté une nouvelle smartwatch hybride appelée Fossil Hybrid HR en Inde. La meilleure partie de l’Hybrid HR est qu’il s’agit d’un appareil qui abandonne la conception de montre conventionnelle. Il offre certaines des fonctionnalités trouvées sur ces appareils portables à partir de Rs 14,995, alors qu’il ne s’agit pas d’une montre intelligente à part entière.

Le Fossil Hybrid HR est disponible en deux tailles. Les deux itérations offrent un support de sangle de 18 mm ou 22 mm avec une zone d’affichage de 27 mm. La montre sera disponible dans un cadre doré ou noir avec six variations de couleurs. Avec toutes les fonctionnalités activées, Hybrid HR dure deux semaines ou plus avec une seule charge.

Comme il s’agit d’une montre hybride, elle propose une montre mécanique analogique

mains avec un écran monochrome toujours allumé qui peut présenter divers

des informations telles que la fréquence cardiaque en temps réel, les informations météorologiques en temps réel et

notifications pour les appels et les SMS.

Selon la durée de vie de la batterie, elle peut durer jusqu’à 2 semaines avec une seule charge et prend également en charge une charge rapide, où 50% de la batterie peut être rechargée en seulement 50 minutes et peut être complètement chargée en 60 minutes. Le Fossil Hybrid HR sera disponible à partir du 30 janvier via les magasins en ligne et hors ligne pour Rs. 14,995.

