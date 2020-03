Fournitures de masque facial bricolage, bâton TV Fire de 23 $, best-sellers Kindle à 99 ¢, plus – .

La rafle des accords quotidiens de dimanche a quelques ventes solides qui aideront à rendre l’auto-quarantaine plus tolérable, mais nous commençons par le retour de certaines fournitures essentielles qui sont enfin de retour en stock sur Amazon. Dépêchez-vous et vous pouvez à nouveau commander des filtres à air plissé MERV 13 et des filtres à charbon actif. Pourquoi est-ce si important? Parce que vous pouvez les utiliser et suivre ces instructions pour créer vos propres masques faciaux de qualité médicale.

Les autres meilleures offres quotidiennes du dimanche incluent le Fire TV Stick de 40 $ pour seulement 22,99 $ si vous êtes membre Prime, un Echo Show 5 pour seulement 10 $ ou un Echo Show 8 pour 40 $ lorsque vous en achetez un groupé avec une Ring Video Doorbell Pro, le superbe caméra sans fil qui permet à votre iPhone ou Android de voir n’importe où pour seulement 31,99 $, des désinfectants pour smartphones UV-C qui sont disponibles à la commande à nouveau, près de la moitié de l’impressionnant couvercle de la friteuse Instant Pot Air qui transforme n’importe quel pot instantané de 6 pintes en friteuse à air et déshydrateur, le tueur sans fil Dyson de 350 $ de Bissell pour seulement 199 $, un téléviseur 4K Fire Edition de 43 pouces pour seulement 229,99 $ et une vente d’une journée sur des dizaines de livres Kindle les plus vendus à partir de 0,99 $ (rappelez-vous, vous pouvez lire des livres Kindle sur un Kindle, une tablette, un smartphone, un ordinateur ou toute autre chose avec une application Kindle). Découvrez ci-dessous toutes les meilleures offres du jour.

Fournitures de masque facial bricolage

Instructions de masque facial bricolage

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Source de l’image: Julie Clopper / Shutterstock

.