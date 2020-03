Fournitures de nettoyage pour coronavirus: quoi utiliser, où acheter et plus

Le coronavirus continuant de se propager, il est compréhensible que les gens souhaitent s’assurer que leurs mains et leur maison sont propres. Cependant, l’achat de panique a rendu les fournitures de nettoyage essentielles devenues assez difficiles à trouver chez divers détaillants à travers le pays. Il semble que le temps soit venu de se promener dans votre magasin local et de prendre des lingettes ou des sprays de nettoyage avec des étagères vides à de nombreux endroits. Heureusement, vous pouvez toujours acheter ces produits si vous savez où chercher, bien que de nombreux détaillants aient introduit des limites sur le nombre de ces articles que vous pouvez acheter en même temps.

Où acheter des produits de nettoyage

Il existe des conseils officiels sur la façon de garder les surfaces propres dans votre maison en ce qui concerne le coronavirus, bien que ces conseils n’incluent pas le stockage de fournitures de nettoyage, veuillez donc acheter de manière responsable. Il est important de nettoyer et de désinfecter toutes les surfaces qui sont régulièrement touchées – pensez aux poignées de porte, interrupteurs d’éclairage, tables, télécommandes, etc. – et les produits tels que Lysol et Clorox peuvent vous aider à le faire avec des gants, des mouchoirs et des serviettes en papier jetables. essentiel pour arrêter la propagation aussi.

Nous avons pris le temps de rassembler tous les détaillants qui ont encore des stocks de divers produits de nettoyage en ce moment. Assurez-vous de consulter la liste complète ci-dessous et de recevoir vos commandes pour ce dont vous avez besoin pendant que vous le pouvez.

Achetez des produits de nettoyage sur Amazon

Bien qu’Amazon Prime Pantry ait fermé, il existe toujours un large éventail de produits de nettoyage en vente sur Amazon. Des serviettes en papier aux lingettes désinfectantes, des gants, des sprays de nettoyage et tout le reste, Amazon devrait être votre choix pour éviter d’aller dans un magasin. Il semble que les articles essentiels soient régulièrement réapprovisionnés, vous voudrez donc vérifier fréquemment ce message pour voir s’il contient ce dont vous avez besoin.

Amazon

Amazon possède l’une des plus grandes sélections d’essentiels de nettoyage de centaines de marques. Assurez-vous de continuer à vérifier si celui que vous voulez est en rupture de stock maintenant.

Magasinez les fournitures de nettoyage chez Walmart

L’un des principaux avantages du magasinage chez Walmart par rapport à d’autres détaillants est ses options de ramassage en magasin gratuites. Cela signifie que vous pouvez recevoir vos commandes et obtenir les articles plus tôt. Il stocke toutes sortes de produits de nettoyage tels que des lingettes, des sprays et des solutions ainsi que des outils de nettoyage tels que des vadrouilles, des chiffons, des éponges, etc. Utilisez le lien ci-dessous pour vérifier que son inventaire de produits de nettoyage est disponible sur commande à l’avance (en fonction des fournitures locales). Certains articles peuvent également être expédiés par des tiers via le site de Walmart.

Walmart

La livraison est gratuite pour les commandes de plus de 35 $ ou vous pouvez choisir le ramassage en magasin gratuitement. La disponibilité locale peut varier, mais il vaut mieux entrer dans un magasin au hasard si les étagères sont empilées.

Achetez des produits de nettoyage chez Target

Tout comme Walmart, Target possède une tonne de magasins à travers le pays qui peuvent vous aider à acheter des fournitures essentielles pour votre auto-isolement. Certains articles comme les savons et les désinfectants pour les mains sont retardés ou indisponibles pour l’expédition, bien que le ramassage en magasin soit disponible lorsque le stock local le permet. Dans certaines régions, Target propose un nouveau service de conduite, vous n’avez même pas besoin de sortir de votre voiture, ce qui est très utile en période de distanciation sociale.

Cible

Target propose un ramassage gratuit en magasin, des services de livraison et même une livraison le jour même via Shipt dans certaines zones. C’est un excellent moyen de mettre rapidement la main sur des fournitures cleanign.

Magasinez les fournitures de nettoyage à Newegg

Vous pourriez penser à Newegg davantage pour ses produits technologiques et ses pièces informatiques, mais il vend en fait une large gamme de produits de nettoyage qui pourraient être utiles en ce moment. Bien que quelques options soient épuisées, il y a un tas de produits actuellement disponibles vendus et expédiés par Newegg ainsi que par des vendeurs tiers.

Newegg

Newegg a un tas de produits de nettoyage différents à vendre de grandes marques telles que Clorox, P&G, Kleenex, et plus encore.

Magasinez les fournitures de nettoyage chez Staples

Vous ne pouvez peut-être pas saisir des choses comme un désinfectant pour les mains en ce moment chez Staples, mais il existe des serviettes en papier, des lingettes Lysol, des gants de nettoyage et bien plus encore pour compléter votre arsenal de nettoyage.

Agrafes

Un tas de trucs sont épuisés ou font face à des retards de livraison, bien que certains produits soient en stock et livrent en quelques jours. Il y a de fortes chances que ces articles soient également en stock dans les magasins Staples.

Fournitures de nettoyage de magasin à Office Depot

Vous n’avez peut-être pas pensé à essayer quelque chose comme Office Depot pour nettoyer le matériel, mais c’est en fait une excellente option à envisager. Certains articles sont épuisés, mais vous pouvez toujours ramasser des articles essentiels comme un désinfectant pour les mains, des nettoyants de surface, des serviettes en papier et plus en ligne pour la livraison ou le ramassage en magasin.

Office Depot

Si vous êtes prêt à cliquer sur un tas de pages, vous pouvez probablement trouver le matériel de nettoyage dont vous avez besoin pour désinfecter votre maison ici et le faire expédier dans quelques jours.

Nous continuerons de mettre à jour cette liste en fonction de la disponibilité des autres détaillants. Assurez-vous de mettre la page en signet afin de pouvoir vérifier ici avant de vous rendre dans vos magasins locaux.

