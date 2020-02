Foxconn avertit le personnel de ne pas s’approcher de l’usine iPhone de Shenzhen alors que les efforts de prévention des virus se poursuivent

Le principal assembleur d’iPhone d’Apple, Foxconn, a dit aux employés de ne pas retourner travailler dans son usine de Shenzhen en Chine lorsque la prolongation de la nouvelle année lunaire se terminera le 10 février, selon une note de service obtenue par Bloomberg.

“Pour protéger la santé et la sécurité de chacun et se conformer aux mesures gouvernementales de prévention des virus, nous vous exhortons à ne pas retourner à Shenzhen”, a écrit Foxconn dans un message texte envoyé aux employés. “Nous vous tiendrons au courant de la situation dans la ville. La société protégera les droits et les intérêts liés au travail de chacun dans la durée. Quant à la date des retrouvailles à Shenzhen, veuillez attendre un nouvel avis.” Foxconn aurait interrompu presque tout de sa production en Chine alors que le gouvernement et les entreprises tentent de contenir l’épidémie de coronavirus dans le pays, où plus de 31 000 cas ont été signalés jusqu’à présent.

Il n’est pas clair si la politique de Shenzhen s’applique à tous les employés ou aux autres installations de Foxconn. Plus tôt cette semaine, le fabricant de l’iPhone a déclaré qu’il prévoyait de reprendre la production à grande échelle d’ici le 10 février. D’autres fournisseurs d’Apple tels que Quanta Computer, Inventec et LG Display ont également déclaré qu’ils retourneraient travailler la semaine prochaine en Chine, mais en s’en tenant à ce plan semble moins certain de jour en jour.



“Pour des raisons de politique et pour des raisons de sensibilité commerciale, nous ne commentons pas nos installations de production spécifiques”, a déclaré Foxconn à Bloomberg. “Nous suivons de près le défi actuel de santé publique lié au coronavirus et nous appliquons toutes les pratiques de santé et d’hygiène recommandées à tous les aspects de nos opérations sur les marchés affectés.” Foxconn a réduit ses perspectives de revenus pour 2020 après de strictes quarantaines dans son principal base en Chine pour se prémunir contre l’épidémie de coronavirus. L’entreprise a adopté une politique de quarantaine afin que les travailleurs rentrant de l’extérieur de la province du Henan soient séquestrés pendant 14 jours, tandis que le personnel résidant dans la province sera isolé pendant une semaine.

Le moment de l’épidémie de coronavirus pourrait avoir une incidence sur l’approvisionnement du nouvel iPhone moins cher qu’Apple devrait annoncer en mars. Bloomberg a récemment annoncé que la production du dispositif devait commencer en février, mais l’épidémie de coronavirus pourrait retarder ce délai.

Apple s’approvisionne généralement en composants auprès de plusieurs fournisseurs, et Foxconn possède des usines en dehors de la Chine, il est donc probable qu’Apple lancera toujours l’iPhone à moindre coût en mars, même si l’offre est limitée au lancement.

