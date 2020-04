Foxconn et d’autres usines chinoises mettent en œuvre des mesures strictes pour prévenir une autre épidémie

Foxconn et d’autres usines en Chine ont mis en place des mesures strictes pour prévenir une autre épidémie virale dans le pays, selon un aperçu des pratiques partagées aujourd’hui par le Washington Post.

Pages d’un manuel publié par Foxconn qui couvre les règles que les employés doivent suivre. Image du Washington Post.

Le fournisseur d’Apple iPhone Foxconn, par exemple, a organisé les travailleurs en équipes de 20 personnes qui travaillent ensemble jour et nuit à des fins de suivi de la santé. “Le même groupe d’employés travaille, voyage, vit et mange ensemble pour s’assurer que les trajectoires personnelles des employés sont entièrement tracées”, lit-on dans un avis du gouvernement de Zhengzhou où se trouve Foxconn.

Un employé de Foxconn a déclaré au Washington Post que les travailleurs étaient munis d’un masque facial et que leur température était régulièrement vérifiée, et qu’il y avait des caméras infrarouges pour vérifier la présence de fièvre en passant. Foxconn a déclaré qu’il utilisait également des tests d’acide nucléique et des radiographies thoraciques lorsque cela était nécessaire, et qu’il avait produit 10 millions de masques chirurgicaux pour les employés.

À l’heure du déjeuner, les employés de Foxconn mangent à des tables de cafétéria séparées les unes des autres par de grands séparateurs. Les sièges de la cafétéria ont même des codes QR que les travailleurs peuvent scanner afin que Foxconn ait une liste de qui s’est assis où et quand pour les repas. Dans les dortoirs où ils dorment, les employés laissent leurs manteaux et leurs sacs dans un endroit désigné pour la désinfection.

Foxconn et d’autres usines Apple ont été fermées pendant une grande partie du mois de février en raison de l’épidémie, qui a maintenant largement disparu en Chine. La Chine impose aux employeurs de vérifier les températures et de fournir des masques faciaux aux employés, ainsi que de soumettre des rapports quotidiens sur l’état de santé des travailleurs. De nombreuses entreprises aux États-Unis peuvent devoir prendre des mesures similaires lorsque les commandes de séjour à domicile dans le pays commencent à être levées.

D’autres entreprises en Chine ont mis en œuvre des mesures similaires, notamment en empêchant les employés de quitter les usines et de rentrer chez eux dans certains cas, avec des détails supplémentaires disponibles dans le rapport complet du Washington Post.

