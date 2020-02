Foxconn, fabricant de l’iPhone d’Apple, commencera à produire des masques chirurgicaux pour lutter contre les coronavirus

Foxconn est normalement la société qui fabrique les iPhones d’Apple, entre autres, mais maintenant elle se concentre sur les masques chirurgicaux dans un contexte de pénurie mondiale.

Foxconn a l’intention de pouvoir produire deux millions de masques par jour d’ici la fin de ce mois, selon un rapport de la BBC.

La firme s’est adressée aux médias sociaux pour expliquer sa décision, estimant que davantage de masques permettront aux gens de rester en sécurité.

“Dans cette guerre contre l’épidémie, chaque seconde compte”, a déclaré la firme sur la plateforme de médias sociaux WeChat.

“Plus tôt nous prenons des mesures de précaution, plus tôt nous pouvons prévenir le virus, plus tôt nous pouvons sauver des vies, plus vite nous pouvons surmonter cela.”

Foxconn a déjà commencé à tester ses capacités de production dans son usine de Shenzhen, dans le sud de la Chine. La société a également l’intention de commencer à utiliser des appareils de mesure de la température infrarouge pour lui permettre de détecter les personnes infectées par le coronavirus parmi ses employés.

UFC 247: Stream Jones contre Reyes en direct sur ESPN + 8 février

Cette nouvelle intervient après que l’entreprise a dit aux employés de ne pas retourner au travail afin de prévenir la propagation du virus.

Pour protéger la santé et la sécurité de chacun et respecter les mesures gouvernementales de prévention des virus, nous vous exhortons à ne pas retourner à Shenzhen … Nous vous informerons de la situation dans la ville. L’entreprise protégera les droits et les intérêts de chacun en matière de travail dans la durée. Quant à la date des retrouvailles heureuse à Shenzhen, veuillez attendre un nouvel avis.

La société espère sans aucun doute pouvoir recommencer à produire des iPhones le plus tôt possible. Tout comme Apple, sans aucun doute.