Foxconn offre des incitations aux travailleurs alors qu’il essaie de répondre aux expéditions d’iPhone

Foxconn déploie une série d’incitations pour les travailleurs dans le but de remédier aux pénuries de main-d’œuvre causées par l’épidémie de coronavirus en Chine.

Tel que rapporté par DigiTimes, le fabricant d’iPhone a prévu des repas, un hébergement et des navettes gratuits pour encourager les employés à retourner au travail. Selon le rapport:

Foxconn Technology propose une série d’incitations pour encourager le retour et le recrutement d’un plus grand nombre d’employés dans ses principales usines d’assemblage à Shenzhen et Chengzhou, en Chine, en cherchant à expédier le plus possible d’iPhone à Apple, selon des sources du secteur.

Les sources ont déclaré que les contrôles stricts des déplacements et de la circulation et les craintes d’être infectés par le coronavirus ont découragé de nombreux employés de revenir. Mais Foxconn a offert des navettes, des repas et un hébergement gratuits aux navettes en plus des opérations de désinfection en profondeur sur les sites des usines, selon les sources.

Le rapport indique également que Foxconn a augmenté sa prime supplémentaire de 3 000 CNY (426 $) à 5 000 à 7 000 CNY pour les recrues de retour et les nouveaux employés.

Le rapport affirme que d’autres fabricants de la région ont été contraints d’employer des mesures similaires afin de ramener les gens au travail après l’épidémie de COVID-19. Plus récemment, il a été signalé que Foxconn reprenait prudemment la production dans ses principales usines, il avait précédemment averti que les revenus de l’année seraient affectés par l’épidémie. Foxconn a rouvert sa principale usine de Zhengzhou il y a deux semaines, mais seulement 10% de ses effectifs sont venus.