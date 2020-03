Foxconn serait toujours sur la bonne voie pour un lancement d’iPhone à l’automne malgré le coronavirus

Nous avons vu de nombreux analystes et rapports différents faire des va-et-vient sur la question de savoir si Apple sera en mesure de sortir ses iPhones 2020 cet automne. Le coronavirus causant des problèmes dans le monde entier et des restrictions de voyage étant en place, Apple n’a pas pu suivre ses préparatifs habituels pour iPhone. Mais cela ne devrait pas être suffisant pour retarder le lancement, selon un nouveau rapport.

Ce rapport sort de Bloomberg avec la sortie suggérant que Foxconn – le plus grand partenaire de fabrication d’iPhone d’Apple – est bon, malgré le coronavirus.

Les signes sont que la fabrication centrée sur la Chine d’Apple – dont Hon Hai est la cheville ouvrière – se remet lentement sur la bonne voie. Les prochains iPhones dotés de capacités sans fil 5G devraient être lancés à l’automne, en partie parce que la production de masse ne devrait pas commencer avant l’été, ont déclaré des gens familiers avec la matière. Pourtant, le type d’assemblage dans lequel Foxconn est spécialisé n’est qu’une partie de la chaîne d’approvisionnement d’Apple: la société américaine et ses partenaires passent des mois, voire des années, à s’approvisionner en composants dans le monde entier et toute interruption de ce réseau complexe pourrait retarder les futurs appareils.

Et ce sont ces autres partenaires qui pourraient encore payer pour le lancement d’un iPhone à l’automne. On ne sait pas où en sont les plans d’Apple en ce moment, mais il fera sûrement tout son possible pour s’assurer que l’événement annuel de septembre se déroule comme prévu. Que cela puisse impliquer une liste de pays de lancement plus petite que la normale le premier jour, nous devrons attendre et voir.