Foxconn s’est tourné vers le «héros du SRAS» dans sa bataille en cours contre le coronavirus

Alors que le fournisseur d’Apple Foxconn continue de se battre pour revenir à sa pleine capacité de fabrication au milieu de l’épidémie de coronavirus, la société s’est tournée vers son propre «héros du SRAS» pour obtenir de l’aide. Zhong Nanshan a reçu ce nom après avoir trouvé la bonne façon de lutter contre le SRAS il y a 17 ans. Et maintenant, Foxconn veut mettre cette expertise au service du coronavirus.

Compte tenu de ses antécédents dans le traitement de problèmes respiratoires similaires au coronavirus, il a été nommé à la tête de l’enquête de la Commission nationale de la santé chinoise sur l’épidémie actuelle, selon CNBC. Maintenant, Foxconn l’a pris aussi.

Maintenant, Foxconn a mis à profit son expertise dans les maladies respiratoires pour servir de consultant pour les efforts de prévention et de réadaptation du cabinet. Dans un communiqué publié mardi, Foxconn a déclaré que Zhong donnerait des conseils et des orientations à l’entreprise.

Foxconn a augmenté sa production depuis la réouverture de ses usines, mais cela prend plus de temps que prévu. C’est déjà l’un des facteurs qui expliquent qu’Apple ne respectera pas les prévisions de chiffre d’affaires du trimestre, la pression étant sans aucun doute mise sur Foxconn.

“Bien que nos sites partenaires de fabrication d’iPhone soient situés en dehors de la province du Hubei – et bien que toutes ces installations aient rouvert – elles augmentent plus lentement que nous l’avions prévu. La santé et le bien-être de chaque personne qui contribue à rendre ces produits possibles est notre priorité absolue, et nous travaillons en étroite consultation avec nos fournisseurs et experts en santé publique au fur et à mesure que cette rampe se poursuit. Ces pénuries d’iPhone affecteront temporairement les revenus dans le monde entier. ” Apple a déclaré lors d’une déclaration.