Foxconn travaille pour maintenir la production après une épidémie de coronavirus

Foxconn a insisté sur le fait qu’elle serait en mesure de maintenir sa production alors que la Chine luttait pour contenir l’épidémie de coronavirus (via .). Le fabricant d’iPhone possède une importante usine à Wuhan, où l’épidémie a commencé.

Foxconn, maintien de la production

Dans un communiqué publié mardi, Foxconn a déclaré:

Nous ne commentons pas nos pratiques de production spécifiques, mais nous pouvons confirmer que nous avons des mesures en place pour garantir que nous pouvons continuer à respecter toutes les obligations de fabrication mondiales.

La société a expliqué que ses usines en Chine continuent de fonctionner conformément aux horaires de vacances. La Chine a prolongé les vacances du Nouvel An lunaire jusqu’au 2 février. Ceci dans le but d’arrêter les grands rassemblements et de limiter l’épidémie de coronavirus.