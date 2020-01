Frictional Games, les développeurs d’Amnesia et de Soma, pourraient taquiner un nouveau jeu

Frictional Games est connu pour faire des titres d’horreur, développer la série Penumbra, Amnesia: The Dark Descent et SOMA, tout en publiant Amnesia: A Machine for Pigs (qui a été développé par The Chinese Room) en tant que semi-suite de l’Amnesia d’origine. Selon un nouveau site Web intitulé littéralement “nextFrictionalgame.com”, la société a un nouveau projet en cours. Aller sur le site Web montre une image intéressante, que vous pouvez voir ci-dessous.

Ceci est une capture d’écran d’un gif qui se répète constamment. Pour moi, cela ressemble à un petit embryon, qui pourrait être lié à la nature du jeu, ou simplement symbolique de la façon dont les choses sont précoces. Pourtant, le plaisir ne fait que commencer. Comme repéré par Foxnull sur ResetEra, lorsque vous survolez le symbole de l’œil en bas à droite de l’écran, vous obtenez un morceau d’une URL: suWaF-aldV4.

Mettre cet extrait dans une URL YouTube fait apparaître cette vidéo non répertoriée sur le compte Frictional Games:

Foxnull a ensuite découvert que dans le code du site Web, vous pouvez trouver une URL menant à cette vidéo:

Bien que cette allumeuse ne soit pas beaucoup, ce n’est presque certainement que le début de quelque chose. Ce type de marketing de jeu de réalité alternative (ARG) est parfois utilisé pour susciter la curiosité, l’intérêt et le battage médiatique dans les jeux ou les films à un niveau précoce. L’une des utilisations les plus célèbres était le “Why So Serious?” campagne pour The Dark Knight. Nous continuerons à fournir des mises à jour à mesure que d’autres indices sur ce que Frictional Games prépare sont découverts.