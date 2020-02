Frontrunner émerge parmi les noms de code potentiels du Pixel 4a, contribuant à affiner les attentes en matière de matériel (mis à jour)

Un rapport des développeurs XDA cite aujourd’hui l’existence de trois noms de code potentiellement liés aux prochains smartphones (ou téléphones) abordables de Google, et les preuves découvertes à côté de ces noms brossent un tableau plus confus que jamais de la situation. Le long et le court: il pourrait y avoir deux variantes de Pixel 4a après tout, et l’une d’entre elles pourrait prendre en charge la 5G.

Selon XDA, les trois noms de code à noter sont le crapet-soleil, le thon rouge et la ronce. Sunfish serait équipé d’un Snapdragon 730, un chipset Qualcomm 4G uniquement pour les téléphones de milieu de gamme. Cela a du sens: le Snapdragon 730 est le successeur logique du Snapdragon 670 que l’on trouve dans les Pixel 3a et 3a XL, et porte probablement un prix assez similaire. Étant donné que le Pixel 4a est susceptible d’être positionné autour de la barre des 400 $, un manque de 5G ne serait pas un problème, et je doute que la plupart des gens s’en soucient même en premier lieu. Mais ensuite nous arrivons à toute cette affaire de redfin et de ronce, et tout devient vraiment étrange.

Selon XDA, redfin et bramble (qui, je dois le noter, pourraient simplement être des cartes de référence, pas de vrais téléphones) sont tous deux équipés du Snapdragon 765. Il s’agit de la toute nouvelle puce 5G de Qualcomm pour le haut de gamme. -moyens de gamme moyenne, et il peut être trouvé dans des téléphones comme l’Oppo Reno3 Pro 5G – un téléphone qui coûte près de 600 $ en Chine (accordé, le Realme X50 5G va pour beaucoup moins que cela, mais le prix de Realme est incroyablement agressif). Cela me semblerait déroutant pour Google, ce qui serait particulièrement bizarre compte tenu de la position du Pixel 3a l’année dernière.

Tout d’abord, le Pixel 3a n’est disponible que dans une petite poignée de pays, tout comme le Pixel 4. Sur cette petite liste, seuls trois pays ont une couverture 5G significative: les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie. Les États-Unis restent sans aucun doute le plus grand marché du Pixel, mais la concentration d’AT & T et de Verizon sur le déploiement de mmWave 5G met un frein à l’avantage significatif qu’un Pixel 4a 5G apporterait vraiment dans ce pays. Bien sûr, la 5G à 600 MHz principalement nationale de T-Mobile est une chose, et la 5G à bande médiane de 2500 MHz de Sprint se développe lentement, mais les plus grands opérateurs américains restent sans déploiements 5G statistiquement significatifs, et il n’y a pas de raison de s’attendre à ce que cela change dans un avenir proche . Peut-être que cela pourrait être présenté comme une solution d’avenir pour le Pixel 4a – en veillant à ce que ses 3 ans de support logiciel incluent du matériel à long terme – mais je ne pense pas que dans 3 ans, la connectivité LTE sera presque paralysée . Il y aura de nombreux téléphones LTE uniquement lancés en 2020.

De plus, pousser le Pixel 4a au milieu de gamme premium en incluant un chipset plus puissant et un modem 5G coûteux semble aller à l’encontre de ce qu’étaient les Pixel 3a et Pixel a 3a XL: se débrouiller avec de bons composants associés à d’excellents support logiciel et une caméra stellaire. À 480 $, le 3a XL se rapprochait déjà un peu de la gamme «phare du budget». Un 4a XL qui pourrait coûter 550 $ ou plus – après tout, il est indéniable que la 5G a toujours un prix supérieur – pénètre bien dans l’espace occupé par des marques comme OnePlus. J’aurais du mal à imaginer un monde dans lequel un Pixel 4a XL 5G se compare bien à un OnePlus 8 (probablement aussi avec 5G) dollar pour dollar.

Pourtant, c’est de Google dont nous parlons ici; une entreprise qui semble parfois se plaire à se contredire et à changer de cap en un rien de temps. Pourrions-nous voir un Pixel 4a 5G (XL?) Pour certains marchés, avec un modèle 4G plus petit et moins cher? Pourrions-nous voir deux pixels 5G pour ces marchés, avec une variante plus petite et plus grande, tandis que le reste du monde ne dispose que d’une petite version 4G? Le fait est, je ne sais pas, et cette histoire a vraiment rendu le plan de Google beaucoup moins clair. Nous devrons peut-être attendre Google I / O pour savoir ce qui se passe réellement ici.

Sunfish confirmé comme le Pixel 4a

XDA Developers a récemment confirmé que le nom «Sunfish» est explicitement lié au Pixel 4a. La source précise de ces informations n’est pas divulguée – XDA admet qu’elle provient d’un trésor auquel elle préfère ne pas perdre l’accès si elle est nommée, comme cela s’est produit avec les fuites antérieures basées sur AOSP – mais nous faisons confiance au jugement du site.

Cela signifie que le Pixel 4a ne sera probablement pas disponible dans une variante 5G, car le Snapdragon 730 déjà connu pour y être inclus ne prend pas en charge la 5G.

Les prévisions antérieures selon lesquelles le Pixel 4a inclurait la 5G, faisant du premier téléphone 5G de Google un appareil de milieu de gamme, n’avaient pas beaucoup de sens, donc cette évolution est également plus conforme à nos attentes de la société.