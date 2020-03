Frozen 2 commence à diffuser sur Disney Plus le 15 mars, trois mois plus tôt

Toutes les entreprises n’utilisent pas le vendredi soir pour nous annoncer de mauvaises nouvelles! Disney vient d’annoncer qu’à partir du 15 mars, Frozen 2 sera disponible en streaming sur Disney +. Cela signifie que vous pourrez regarder le film sur le service de streaming trois mois plus tôt que prévu initialement. Le 15 mars, Frozen 2 ne sera disponible que pour les clients aux États-Unis, la disponibilité s’étendant le 17 mars à ceux du Canada, des Pays-Bas, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Bob Chapek, PDG de Disney, a déclaré:

Frozen 2 a captivé le public du monde entier grâce à ses puissants thèmes de persévérance et de l’importance de la famille, des messages incroyablement pertinents à cette époque, et nous sommes heureux de pouvoir partager cette histoire réconfortante très tôt avec nos abonnés Disney + pour en profiter à la maison sur n’importe quel appareil.

Étant donné le statut actuel du Coronavirus dans le monde, cette nouvelle sera quelque chose que beaucoup de gens apprécient. Disney + se développe à travers l’Europe en un peu moins de deux semaines, bien que Disney ne confirme pas dans cette annonce si Frozen 2 sera désormais un titre de lancement dans les nouveaux emplacements.

Frozen 2 suit le voyage d’Elsa et Anna, tout en remontant le temps avant le Frozen original pour vous donner plus de perspicacité et s’appuyer sur le scénario original. Que vous en ayez un petit que vous essayez de divertir tout en restant à l’intérieur, ou que vous soyez simplement curieux au sujet du film, vous ne voudrez pas manquer votre chance de le diffuser sur le formidable service Disney + de Disney.

Vous pouvez vous inscrire pour un abonnement mensuel maintenant pour seulement 6,99 $ par mois, ou prépayer pour l’année pour 69,99 $. Avec cela, vous obtenez un essai gratuit de 7 jours. Il existe également un ensemble comprenant Hulu et ESPN + aux côtés de Disney + pour le faible coût de seulement 12,99 $ au total chaque mois. Malheureusement. il n’y a pas d’essai gratuit sur l’offre groupée.