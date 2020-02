FTC envoie des chèques de remboursement aux personnes dupées par les escroqueries du support technique

La Federal Trade Commission des États-Unis a annoncé aujourd’hui qu’elle envoyait des chèques de remboursement totalisant plus de 1,7 million de dollars aux personnes victimes de fraudes de support technique.

Image Click4Support via MalwareTips

Des sociétés frauduleuses comme Click4Support ont créé des annonces sur divers sites Web prétendant provenir de sociétés de support technique comme Apple et Microsoft, incitant les consommateurs à les appeler pour des services de support technique inutiles.

Les représentants de Click4Support convaincraient les gens de leur fournir un accès à distance à leurs ordinateurs pour identifier les virus et logiciels malveillants inexistants. Les faux services ont été vendus à la fois sur une base de frais uniques ou avec un plan de service à long terme, la fausse entreprise facturant de 69 $ à des milliers de dollars.

La FTC a fermé Click4Support et d’autres sociétés similaires en 2015 et a intenté une action en justice à ce moment-là, avec des remboursements finalement disponibles pour les clients qui ont été trompés pour débourser de l’argent.

La FTC fournit des remboursements en moyenne d’environ 30 $ chacun aux victimes, et la plupart des destinataires recevront leur remboursement via PayPal, bien que certains recevront des chèques. L’argent provient de Click4Support après qu’un tribunal fédéral en 2018 a statué que ses actifs devraient être utilisés pour rembourser les clients qui ont perdu de l’argent à cause des escroqueries.

Bien qu’il s’agisse d’une petite victoire pour certains utilisateurs qui ont été trompés par des escrocs, les escroqueries sont malheureusement devenues beaucoup plus sophistiquées au cours des cinq dernières années.

Apple gère une page d’assistance dédiée qui explique aux clients comment éviter les e-mails de phishing, les fausses alertes de virus, les faux appels téléphoniques et autres escroqueries similaires. Ces conseils valent la peine d’être lus pour quiconque possède un appareil Apple.

