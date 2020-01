Fuite complète des détails de la série

Cash Karo

Grâce au pronostiqueur Ishan Agarwal et MyStartPrice, nous venons de voir ce qui semble être la liste officielle des spécifications divulguées de la série Samsung Galaxy S20. Cette liste comprend les spécifications des Samsung Galaxy S20 5G, S20 Plus 5G et S20 Ultra 5G.

Il semble que chacun de ces appareils ait un peu en commun, notamment des écrans 120 Hz 1440p, le dernier SoC Exynos 990, un minimum de 128 Go de stockage extensible, une résistance à l’eau IP68 et Android 10 avec une interface utilisateur 2.0 en plus. Comme nous nous y attendions précédemment, il semble que le Galaxy S20 Ultra soit le seul appareil à bascule de la caméra 108MP, bien que les trois appareils semblent prendre en charge l’enregistrement vidéo 8K à 30 images par seconde.

Exclusif: les spécifications complètes de la série Samsung Galaxy S20 sont ici! Quelques détails intéressants: Exynos 990 pour les trois téléphones sur les marchés européens et asiatiques. Caméra frontale 40MP (?!) Pour S20 Ultra! Découvrez l’image!

LIEN (veuillez ajouter un lien dans les crédits): https://t.co/az6WmSkNK7 pic.twitter.com/XsDfaINkbE

– Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 17 janvier 2020

Nous voyons également que le Galaxy S20 Ultra devrait être livré avec une énorme batterie de 5000 mAh, tandis que les S20 Plus et S20 devraient être équipés de 4 500 mAh et 4 000 mAh. Ces configurations ont un sens étant donné les écrans respectifs de 6,9 ​​pouces, 6,7 pouces et 6,2 pouces des appareils.

Les informations divulguées indiquent que ce sont les spécifications des variantes 5G de la série Galaxy S20, mais Agarwal et MyStartPrice se réfèrent à ces appareils sans le surnom 5G. Cela pourrait signifier qu’il n’y aura pas de variantes 5G et non 5G distinctes, mais ce n’est que de la spéculation de notre part.

Ces informations semblent assez fiables, mais comme pour toute fuite, nous devons les prendre avec un grain de sel. La série Samsung Galaxy S20 sera probablement lancée à Unpacked 2020 le mois prochain. Nous connaîtrons alors toutes les informations officielles.