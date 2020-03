Fuite des caméras et des spécifications des appareils Huawei P40 et P40 Pro

@ ishanagarwal24

La série Huawei P40 devrait être officiellement dévoilée le 26 mars, mais grâce aux récentes fuites, les téléphones ont du mal à rester cachés. Le dernier en date vient des gens de 91mobiles, qui ont révélé l’appareil photo du téléphone, les spécifications de la batterie, etc.

Appareils photo Huawei P40 et P40 Pro

Selon la nouvelle fuite, le Huawei P40 Pro aura quatre caméras Leica Ultra Vision à l’arrière. Il y aura un capteur arrière principal de 50 MP, ainsi qu’une caméra secondaire de 40 MP, une troisième caméra arrière de 12 MP et un capteur ToF 3D. L’un de ces capteurs sera un téléobjectif, et l’article affirme qu’il prendra en charge le zoom et la stabilisation 50x SuperSensing. L’avant du smartphone aurait un capteur principal de 32 MP et un capteur de profondeur. Toutes ces caméras seront prises en charge par quelque chose appelé «Huawei XD Fusion Engine» qui contribuerait à améliorer les images d’une manière ou d’une autre.

Le pronostic affirme que le Huawei P40 standard aura une caméra arrière principale de 50 mégapixels, un capteur secondaire de 16 mégapixels et un capteur de 8 mégapixels. Le téléphone prend en charge le zoom numérique 30x et le moteur Huawei XD Fusion. Il n’y aura qu’un seul capteur 32MP à l’avant.

Piles et taille d’écran

L’article affirme que le Huawei P40 Pro aura une batterie de 4200 mAh à l’intérieur et prendra en charge une charge rapide filaire de 40 W. La charge rapide sans fil de 40 W serait également incluse. Cependant, la source de cet article n’était pas sûre de cette friandise et a suggéré que le téléphone pourrait simplement avoir une charge sans fil de 27 W. Le P40 standard aura une batterie plus petite de 3 800 mAh. Il pourrait prendre en charge la charge filaire rapide 40 W et la charge sans fil 27 W, mais encore une fois, la source n’était pas certaine de ce bit.

Enfin, le Huawei P40 Pro aura un écran de 6,58 pouces et le processeur Kirin 990 5G de la société à l’intérieur. Le P40 standard est censé avoir un écran de 6,1 pouces.

Gardez à l’esprit qu’aucune de ces spécifications n’a été confirmée par Huawei. Nous devrons attendre le 26 mars pour en savoir plus, alors restez à l’écoute pour plus de couverture!

