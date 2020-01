Fuite des couleurs du Samsung Galaxy Z Flip: plus que du violet

WinFuture

Les fuites du Samsung Galaxy Z Flip se poursuivent cette semaine, avec le site Web respecté WinFuture fournissant des spécifications et des rendus montrant un modèle violet.

Maintenant, les sources de SamMobile ont confirmé toutes les couleurs attendues pour le téléphone pliable à clapet de Samsung. Le site Web signale que le Samsung Galaxy Z Flip sera disponible dans les couleurs or, noir, violet et argent au lancement.

De plus, SamMobile dit que le modèle Silver aura un motif “semblable à du football”. Nous ne savons pas s’ils signifient «football» comme dans le football ou «football» comme dans gridiron.

Samsung Galaxy Z Flip: toutes les rumeurs au même endroit (Mise à jour)

Mise à jour: 29 janvier 2020 (1 h 20 HE): nous avons maintenant ajouté plus d’informations concernant les coloris signalés du Galaxy Z Flip. Cela survient un jour après que nous ayons ajouté les rendus, les spécifications et les détails apparents des prix des appareils qui ont fui. Défiler vers le bas …

Le magasin avertit que Samsung pourrait lancer d’autres couleurs pour des régions spécifiques, en disant spécifiquement qu’il a lancé un Galaxy Fold blanc en option exclusive à la Chine. Il convient également de noter un rapport antérieur qui indique que les opérateurs coréens recevront le Galaxy Z Flip dans les couleurs bleu, rouge et rose.

Il n’est pas rare que Samsung lance de nouveaux coloris dans les mois qui suivent la sortie du téléphone, alors espérons que les utilisateurs internationaux voient plus que de l’or, du noir, du violet et de l’argent.