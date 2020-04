Fuite des prix des OnePlus 8 et 8 Pro – préparez-vous à un choc autocollant

OnePlus a mis le pied dans la porte en vendant des téléphones avec des performances de niveau phare à des prix inférieurs, mais il n’a pas été à l’abri des énormes augmentations des prix des smartphones depuis lors. Cela est particulièrement évident avec les OnePlus 8 et 8 Pro, qui ont tous deux pris des hausses de prix de 140 euros et plus par rapport aux 7T et 7T Pro.

WinFuture a pu obtenir un aperçu du prix de l’OP8 par le biais du détaillant tchèque Alza. Les prix peuvent varier légèrement en fonction du pays, mais les voici:

OnePlus 8 (8 Go de RAM, 128 Go de stockage): ~ 719/729 euros

OnePlus 8 (12 Go de RAM, 256 Go de stockage): ~ 819/829 euros

OnePlus 8 Pro (8 Go de RAM, 128 Go de stockage): ~ 919/929 euros

OnePlus 8 Pro (12 Go de RAM, 256 Go de stockage): ~ 1009/1019 euros

À titre de comparaison, les OnePlus 7T et 7T Pro ont commencé à 579 euros et 759 euros, respectivement. Cela signifie que nous envisageons des augmentations de prix d’au moins 140 euros sur l’ensemble de la gamme. L’intégration 5G dans ces téléphones est probablement le principal coupable de la hausse des prix; comme l’indique WinFuture, le coût supplémentaire des nouveaux processeurs Qualcomm, les frais de licence 5G et le modem 5G supplémentaire sont tous des contributeurs probables.

OnePlus 8, de gauche à droite: noir onyx, vert glacial, éclat interstellaire

Cela dit, les derniers téléphones OnePlus seront toujours parmi les appareils équipés 5G les moins chers du marché. Pour une comparaison directe du marché, le Xiaomi Mi 10 5G coûte 799 euros, et l’OPPO Find X2 vaut 999 euros. OnePlus sous-évalue toujours ses concurrents de manière saine, même si cela ne semble pas être le cas en un coup d’œil.

OnePlus 8 Pro, de gauche à droite: noir onyx, vert glacial, bleu outremer

Le OnePlus 8 sera disponible en noir onyx, vert glacial et éclat interstellaire. Le Pro sera également disponible en noir onyx et vert glacial, mais avec une couleur bleu outremer à la place de la lueur interstellaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur la famille OnePlus 8, vous pouvez jeter un œil à la fuite de spécifications substantielle publiée hier.