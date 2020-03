Fuite des prix et des spécifications du Samsung Galaxy Tab S6 Lite, pas de date de sortie pour le moment

Samsung est l’un des rares grands noms d’Android à maintenir le rythme du tambour pour des tablettes assez puissantes. Sa série Galaxy Tab S suit les spécifications avec de nombreux téléphones récents. Mais que se passe-t-il si vous n’avez pas besoin de toute cette puissance, juste un grand écran qui peut lire des films magnifiquement et vous permettre de dessiner sur l’écran? Il y a maintenant un mot d’un tel appareil qui servira apparemment de suivi au Galaxy Tab S6 de l’été dernier.

Ce mot vient de WinFuture, une source fiable qui a obtenu des données et des images d’une Galaxy Tab S6 Lite. Certains coins ont été coupés plus près que d’autres, mais nous vous laisserons juger les informations par vous-même.

La construction en aluminium abriterait un panneau LCD 10,4 “à une résolution de 2000 x 1200 (rapport d’aspect 5: 3), ce qui serait une nette dégradation des écrans OLED signature de Samsung. Mais cet écran fonctionnera avec un S Pen dans tous les cas, nous Je ne sais tout simplement pas si le stylet sera alimenté et compatible Bluetooth pour des fonctionnalités étendues comme on le voit avec d’autres appareils équipés du stylet S. Le stylet S n’était pas illustré dans les rendus fournis.

La tablette elle-même serait livrée avec Android 10 et des haut-parleurs améliorés par AKG. Il se connectera à d’autres appareils via Bluetooth, Wi-Fi et NFC tandis qu’une version cellulaire ajouterait LTE et GPS. Les utilisateurs pourront prendre des photos et des vidéos à partir d’une caméra selfie 5MP et d’une caméra arrière 8MP et charger la batterie 7,040mAh de l’appareil (la même capacité que la Tab S6) via le port USB-C.

Deux couleurs: noir et bleu acier

En ce qui concerne la centrale, WinFuture conseille d’utiliser le propre SoC Exynos 9611 de Samsung, comme on le voit dans quelques smartphones récents Galaxy A à utiliser. L’aide au traitement provient de 4 Go de RAM et d’options pour 64 Go ou 128 Go de mémoire interne – il y a aussi un emplacement pour une carte microSD – mais comme notre matériel source vient d’Europe, nous garderions probablement certaines de ces spécifications en l’air si et lorsqu’un Tab S6 Lite ou un appareil portant un nom similaire (pensez au Galaxy Tab S5e) arrive aux États-Unis. Bien qu’un passage au chipset Qualcomm Snapdragon soit dans les cartes, nous notons qu’une dalle Galaxy Tab A est arrivée à Verizon cette semaine avec un package Exynos.

Nous ne connaissons pas encore de dates de lancement potentielles – les usines d’outre-mer se remettent à peine dans le swing après avoir surmonté les fermetures liées à COVID-19 – mais si les prix restent proches des 350 à 400 euros, la Tab S6 Lite pourrait faire le astuce pour les besoins très spécifiques de certaines personnes.