Fuite officielle des coques Samsung Galaxy S20, montrant des housses LED, robustes et transparentes

Samsung devrait dévoiler ses nouveaux produits phares dans quelques semaines seulement lors de son événement Unpack; et même si nous en savons déjà beaucoup sur la prochaine gamme S20, nous n’avions pas beaucoup de détails concernant ses accessoires. Heureusement, de nouvelles fuites révèlent plus d’informations sur les cas officiels du téléphone.

Ishan Agarwal vient de tweeter ce qu’il prétend être les housses de protection officielles du S20. Bien qu’il puisse y avoir plus de variantes que celles-ci, il a partagé des photos de trois modèles différents, qui ressemblent beaucoup aux cas S10. Le premier semble être un étui de protection réfléchi et robuste avec un support intégré à l’arrière.

Il a également partagé des rendus d’une couverture transparente transparente de style flip, avec une “fenêtre” sur le rabat permettant au téléphone d’afficher des informations pertinentes telles que l’heure et les notifications même lorsqu’il est fermé. Bien que Samsung publie de telles couvertures depuis des années, il semble passer à un style différent, car la fenêtre transparente est maintenant verticale et placée sur le côté droit du rabat.

Enfin, le fabricant semble poursuivre sa tradition de housses LED, alors qu’Ishan a publié des rendus d’un troisième boîtier avec des lumières LED sur le rabat, qui affichent l’heure à laquelle l’écran du téléphone est couvert.

Dans l’ensemble, ces nouveaux cas ne semblent apporter rien de révolutionnaire. Il est vrai que la couverture Clear View a un nouveau style de “fenêtre”, mais ces étuis sont très similaires à ceux que nous avons vus sur le S10. Les tweets ne montraient que des versions grises et noires, mais il pourrait également y avoir plus de couleurs. Nous en saurons plus sur tout cela dans quelques jours. Si vous ne pouvez pas attendre jusque-là pour en savoir plus sur le S20, assurez-vous de consulter notre résumé qui couvre tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’appareil.