Fuite OnePlus Bullets sans fil Z de nouvelle génération, peut coûter moins cher que Wireless 2 (mise à jour: plus de spécifications, de couleurs)

Il y a beaucoup de battage médiatique pour la série OnePlus 8 car nous arrivons dans les deux semaines suivant son lancement supposé. Cependant, comme tout héros a besoin d’un compagnon, on nous dit d’attendre deux d’entre eux avec ce téléphone phare – les nouveaux écouteurs sans fil OnePlus Bullets et un chargeur de charge sans fil de 30 W.

La société a taquiné quelques écouteurs sur son compte Twitter indien cette semaine.

Regarder la façon de libérer votre musique ou regarder un panneau🤔

Peut-être les deux! pic.twitter.com/1FJ49Ov578

– OnePlus India (@OnePlus_IN) 29 mars 2020

Aujourd’hui, nous apprenons des informations du blogueur indien Ishan Agarwal, qui a déclaré à 91mobiles que le OnePlus Bullets Wireless Z pourrait être une version plus abordable du 99 $ Bullets Wireless 2. Les écouteurs Bluetooth 5 ne seront pas vraiment sans fil – ils ” re connecté les uns aux autres par un cordon qui entoure votre cou. Ils viendront également probablement avec une annulation du bruit (nous soupçonnons la solution cVc de Qualcomm comme c’était le cas pour le Wireless 2) et se rechargeront via USB-C. Hélas, ne vous attendez pas à ce que cela soit disponible lorsque les téléphones OnePlus 8 seront lancés le 14 avril.

Plus tôt, nous avons entendu que les appareils seraient les premiers de la série à prendre en charge la charge sans fil et qu’ils le feraient avec un splash en prenant en charge des taux de 30 W. Agarwal a maintenant annoncé qu’un pad sans fil OnePlus Warp Charge 30W serait en effet annoncé aux côtés des téléphones. Malheureusement, nous n’avons pas de photos du produit à vous montrer.

Plus de spécifications et de couleurs

Le célèbre bocal Evan Blass a partagé des rendus des OnePlus Bullets Wireless Z, montrant 4 couleurs différentes: noir, blanc, bleu et vert. Les deux derniers correspondent aux couleurs que nous avons vues sur les rendus OnePlus 8 divulgués.

Un autre bailleur, Ishan Agarwal, est de retour avec plus de détails sur le casque, qu’il a partagé sur PriceBaba. Selon ses sources, le Z disposera du célèbre Warp Charge de OnePlus, ce qui lui permettrait de fournir 10 heures de lecture avec seulement 10 minutes de charge. Sur une charge complète, il peut durer 20 heures. D’autres détails intéressants incluent la certification IP55 et une latence Bluetooth de 110 ms, inférieure aux 144 ms de l’AirPods Pro.