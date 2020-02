Fuite passionnante des détails de l’intrigue pour la première série télévisée MCU Phase 4 de Marvel – .

L’univers cinématographique Marvel est dans une nouvelle phase énorme d’histoires de super-héros, et c’est parce que le MCU a maintenant un nouveau composant puissant, le service de streaming Disney +. Sur les 14 titres inclus dans la phase 4, huit d’entre eux sont des séries télévisées qui présenteront certains des mêmes héros que nous avons vus dans les films MCU précédents et de tout nouveaux super-héros qui rejoindront les Avengers plus tard. Ces séries limitées fourniront un contexte supplémentaire et enrichiront les arcs de personnages que Marvel développe pour l’histoire globale du MCU. Et il se trouve que deux des séries Disney + Marvel les plus importantes seront présentées en premier cette année, dont WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier. Maintenant, quelqu’un qui aurait travaillé avec des images des deux séries a partagé nouveaux spoilers des prochains spectacles Disney +.

Disney a dévoilé une bande-annonce complexe pour Falcon, WandaVision et Loki il y a quelques semaines, nous donnant quelques spoilers passionnants pour les trois spectacles et confirmant certains des films précédents. Ensuite, nous avons entendu The Falcon and the Winter Soldier en première en août, avec WandaVision à suivre d’ici la fin de l’année.

Compte tenu des fuites révélées jusqu’à présent, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces émissions sont si importantes pour la phase 4. Falcon aidera apparemment à présenter les Thunderbolts, une nouvelle équipe de super-héros qui pourrait être taquinée dans Black Widow, et pourrait inclure Red Hulk à certains montrer la route. WandaVision sera encore plus important pour l’intrigue MCU, car il préparera le terrain pour Doctor Strange dans le multivers de la folie, où Wanda est censé devenir le méchant principal du film. La série présentera également SWORD, la nouvelle agence qui remplacera SHIELD.

Dans cet esprit, nous allons vous montrer quelques fuites provenant du même utilisateur de Reddit, Long_Figure, qui était censé être impliqué dans le montage de la bande-annonce de Marvel Expanding the Universe, et qui a pu regarder des images supplémentaires des deux séries télévisées . Voici les deux fuites:

Salut les gars! Je ne connais pas trop de détails sur l’intrigue générale, mais j’ai été partiellement impliqué dans l’édition du teaser Expanding The Universe et j’ai pu voir certains de ce qui a déjà été filmé pour Falcon. Quelques points clés de l’intrigue:

Ross réapparaîtra pour empêcher Sam d’être le nouveau Cap en raison de ses violations des accords

Zemo tentera de déclencher Bucky, qui prétend alors être en mode Hydra avant de vider le pistolet et de dire qu’il ne fait plus ça.

Nous verrons quelques images de l’entraînement de Sam dans le programme Falcon de l’armée de l’air.

Au cours de ce qui semble être une bataille cruciale, il semble que Zemo découvre un dernier mot déclencheur: un code de désactivation, assommant Bucky instantanément et probablement le tuant. Nous voyons ensuite Sam ramasser le bouclier pour la première fois depuis qu’il a été confronté à Ross.

Bref! La suppression de cela bientôt voulait simplement partager une partie de ce que j’ai vu sur le bas.

EDIT: Oh, et avec les nouvelles sur le casting possible d’Isaïe, je veux juste ajouter que je crois à 100%. Il n’a tout simplement pas été filmé, donc je ne l’ai pas vu. Je publierai bientôt le peu que je sais de Wandavision!

Salut les gars! Pour tous ceux qui n’ont pas vu mon post précédent, j’ai aidé à éditer la récente bande-annonce Expanding the Universe et j’ai pu voir pas mal de séquences de Falcon et de WandaVision. Je n’ai pas d’idée concrète de l’intrigue de Wandavision basée sur les images que j’ai vues en dehors de mes propres connaissances de nerd, mais voici ce que j’ai vu.

Jumeaux .. duh.

Les rumeurs d’Agatha Harkness sont 100% vraies. Elle entre dans le fantasme de Wanda en tant que «voisine» et infiltre finalement l’illusion de manière peu claire, mais elle semblait être un anti-héros de ce que j’ai vu.

Il y a une scène Vision torse nu. Il est en boxer. Ce n’est pas pertinent pour l’intrigue, c’est juste … beaucoup à traiter et je vous préviens tous.

Monica Rambeau! Elle est géniale et sera certainement une favorite des fans, mais je crains que son sort ne soit pas aussi génial .. un clip que j’ai vu la montrait vraisemblablement mortellement blessée au combat.

Le concept de sitcom est fou. Chaque épisode a une intro ringarde différente en fonction de la sitcom qu’il émule et de la folie.

Des conseils sur le retour de Pietro?

Encore une fois, je ne peux pas dire que j’en sais beaucoup, mais ce que je sais est cool comme l’enfer.

Bien que nous n’ayons aucun moyen de vérifier ces détails, les fuites ont des gemmes potentiellement intéressantes. Ils confirment que Sam ne sera pas autorisé à porter le bouclier Captain America dans un premier temps, ce que nous savons des photos de tournage et de la bande-annonce, qui montrait un personnage différent de Marvel en tenue de casquette. Quant à la mort de Bucky, eh bien, cela ne peut pas arriver tout de suite, mais cela pourrait être un changeur de falaises intéressant.

En ce qui concerne WandaVision, la fuite confirme que les enfants de Wanda et Vision apparaîtront dans la série, tout comme son frère mort, Pietro. La référence Monica Rambeau est également intéressante. Des photos de tournage ont révélé qu’elle ferait partie de SWORD, et d’autres fuites ont dit qu’elle remplacerait même Carol Danvers en tant que capitaine Marvel plus loin.

