Fuite probable de la date d’expédition du Pixel 4a par un transporteur allemand

Nous avons déjà entendu presque tout ce qu’il y a à entendre sur le Pixel 4a, à l’exception d’un détail assez important: quand exactement sera-t-il disponible à l’achat? Bien que nous ayons supposé que Google prévoyait d’introduire le téléphone lors de sa conférence d’E / S (désormais annulée) en mai, nous avons d’autres preuves qu’il sera effectivement lancé le mois prochain: le blog allemand Caschys a pu voir certains documents internes de Vodafone Germany indiquant le téléphone sera disponible auprès du transporteur à partir du 22 mai.

Cette date est une dizaine de jours après un éventuel lancement ou communiqué de presse en ligne du 12/13/14 mai, ce qui semble être la date la plus plausible pour lui étant donné que Google souhaitait alors organiser sa conférence des développeurs. Si c’est exact, le Pixel 4a suivrait le modèle de son frère Pixel 4, qui a été annoncé le 15 octobre avec des précommandes immédiates et une expédition à partir du 24 octobre, neuf jours plus tard. Étant donné que les acheteurs de Pixel 3a en Allemagne ont pu mettre la main sur le téléphone à la même date qu’aux États-Unis, le 22 mai pourrait en effet marquer le lancement international.

Bien sûr, il est également possible que Vodafone Germany lance le téléphone quelques jours plus tard que d’autres opérateurs et magasins comme il l’a fait avec le Pixel 3a l’année dernière. Même si c’est le cas, sa date du 22 mai est encore un assez bon indicateur que le Pixel 4a pourrait être disponible à l’international la même semaine.

Ce n’est pas non plus la première fois que Caschys Blog dévoile une date de sortie Pixel: il a également partagé le prix allemand et la date de lancement Vodafone du Pixel 3a l’année dernière.