Fuites sur Microsoft Surface Book 3 et Surface Go 2, et plus de nouvelles techniques aujourd’hui

Votre résumé des nouvelles technologiques, par le biais de la newsletter DGiT Daily, pour le mardi 21 avril.

1. Les fuites matérielles à venir de Microsoft: Surface Book 3, Surface Go 2

Les indications sont assez solides que Microsoft a le lancement du nouveau matériel Surface dans un mois. En mai, disons les fuites, nous verrons un nouveau Surface Book 3 et un nouveau Surface Go 2.

Rappel:

Le Surface Go était le successeur du 2-en-1 d’origine. Il a été lancé en août 2018 et était le produit d’ordinateur portable Surface le moins cher. Il était de 399 $ au lancement et d’environ 350 $ maintenant selon les spécifications les plus basses, selon vos options de vente au détail.Le Surface Book 2 (favorisé par mes collègues et illustré ci-dessus) a été configuré comme ordinateur portable haut de gamme de Microsoft, doté de spécifications de performances . Il est proposé en options 13,5 pouces et 15 pouces, avec des cartes graphiques dédiées, les derniers processeurs Intel et une excellente autonomie. La grande fonctionnalité du Surface Book était l’écran amovible du corps de l’ordinateur portable pour offrir une tablette hybride massive.

Maintenant, les modèles mis à jour semblent être au coin de la rue par les fuites de Windows Central et WinFuture.

Surface Book 3: plus de puissance

Selon les indications, le nouveau Surface Book 3 comportera les derniers processeurs Intel de 10e génération, jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de stockage, ainsi qu’un GPU dédié.Il y a même des indices que les modèles haut de gamme de 15 pouces incluront la gamme de puces graphiques Quadro de Nvidia. par WinFuture ne sont pas particulièrement bon marché: à partir de 1700 $ pour le i5 13 pouces à 8 Go / 256 Go, jusqu’à 2700 $ pour 32 Go / 1 To. Dans le modèle Pro 15 pouces, les prix commencent à 2300 $ pour une puce i7 de 10e génération avec 16 Go / 256 Go de stockage, jusqu’à 3400 $ pour les spécifications maximales.Il ne vaut pas la peine de s’inquiéter de ces prix trop étant donné que nous sommes un peu loin du lancement. Nous ne connaissons pas un grand nombre d’autres spécifications clés, et Roland Quandt, le journal technologique derrière ces fuites, note que plus de variantes nagent, donc c’est un peu incertain.Les options Quadro auront beaucoup de professionnels qui regarderont cela comme un alternative clé dans l’espace, mais la prise en charge de Thunderbolt 3 peut être une fonctionnalité clé ou une clé manquante, si elle n’est pas incluse.

Surface Go 2: bricolage

Sur la Surface Go 2, Windows Central estime que nous verrons le même appareil, mais avec un écran plus grand de 10,5 pouces, car les lunettes sont amincies, ce qui signifie que les accessoires existants fonctionneront.Les spécifications et les fuites de prix sont plus complètes pour l’instant, avec un prix de 399 $ pour le modèle d’entrée de gamme vous procurant un processeur Intel Pentium GOLD, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage et une prise en charge Wi-Fi 6. Les modèles haut de gamme offriront un Intel Core M3, avec 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, et la connectivité LTE en option.L’autre ligne de mobilité de Microsoft dans la Surface Pro X joue avec les processeurs ARM pour la longévité et la faible consommation / faible chaleur, tout en offrant un matériel léger et léger. Mais les évaluateurs n’ont pas été ravis des dépenses et de la compatibilité des applications. Pas encore de prix. Plus à venir dans cet espace!

2. Samsung veut lancer des capteurs de caméra 600MP. Oui, 600 mégapixels. Le premier capteur d’appareil photo de 1 gigapixel avant ou après, disons, 2023? (Autorité Android).

4. Fuite des détails du Galaxy Fold 2: une amélioration massive des cartes, en particulier l’écran du smartphone orienté vers l’extérieur qui était minuscule. Plus maintenant! (Autorité Android).

5. Le nouvel accessoire de clavier Apple Pro pour iPad, le Magic Keyboard, transforme bien votre iPad en ordinateur portable. Mais il ne reçoit qu’un 7/10 de The Verge, car il est lourd, épais, cher et n’aide pas vraiment à tirer le meilleur parti de l’iPad pour sa portabilité. C’est toujours un iPad, ce qui est génial! Mais pas un ordinateur portable. Ce qui est également correct, mais une distinction clé. Et le prix est de 299 $ ou 349 $, pour une station d’accueil pour clavier.

DGiT Daily: votre ressource technologique

Le DGiT Daily délivre un e-mail quotidien qui vous permet de garder une longueur d’avance sur toutes les actualités technologiques, les opinions et les liens vers ce qui se passe dans le domaine le plus important de la planète. Vous obtenez tout le contexte et les informations dont vous avez besoin, le tout avec une touche de plaisir. Plus! Amusement rotatif quotidien pour chaque jour de la semaine, comme la bizarrerie du mercredi. Se joindre à!