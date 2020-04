Futuristic Trash Cleanup Game & # 039; Scrappers & # 039; Ajouté à Apple Arcade

Apple a ajouté cette semaine le jeu de nettoyage des déchets futuriste “Scrappers” à son service de jeu par abonnement Apple Arcade, rendant le jeu disponible sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

Dans Scrappers, jusqu’à 4 joueurs peuvent faire équipe pour nettoyer les rues d’une ville futuriste regorgeant de déchets – et jeter tous ceux qui se mettent sur leur chemin!

Vous incarnez les Scrappers, une escouade de robots poubelles travaillant à nettoyer une ville crasseuse d’un avenir pas si lointain. Le temps, c’est de l’argent à Junktown, et des tactiques d’équipe comme empiler les déchets et les transmettre à ses coéquipiers – un peu comme au basket-ball – peuvent augmenter votre efficacité pour de plus grandes récompenses!

Mais la collecte des ordures n’est qu’une partie du travail. Les équipes rivales attaqueront et interféreront, et c’est à vous de les éliminer tout en respectant le calendrier!

Le travail d’équipe est essentiel pour maximiser l’efficacité et obtenir des scores élevés, ce qui déverrouille à son tour de nouveaux personnages et des options de personnalisation! “Scrappers” peuvent être trouvés dans l’App Store pour iPhone, iPad et Apple TV, ainsi que dans le Mac App Store, et sont disponible pour tous les abonnés Apple Arcade. Le service offre aux utilisateurs d’iPhone, d’iPad, d’Apple TV et de Mac un accès à plus de 100 jeux sans achats ni annonces intégrés pour 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an. Étiquette: Apple Arcade

Cet article, “Futuristic Trash Cleanup Game & # 039; Scrappers & # 039; Added to Apple Arcade” est d’abord apparu sur MacRumors.com

Discutez de cet article dans nos forums

.