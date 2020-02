Gagnez 20 000 points Amex Membership Rewards simplement en ajoutant des utilisateurs autorisés

La tête haute! Nous partageons des conseils judicieux sur les achats et les finances personnelles pour mettre de l’argent supplémentaire dans votre portefeuille. Android Central peut recevoir une commission du réseau d’affiliation Points Guy. Veuillez noter que les offres mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et certaines peuvent ne plus être disponibles.

Si vous avez la Platinum Card® d’American Express et que vous souhaitez gagner plus de points en permettant à votre famille d’effectuer des achats avec votre carte, American Express a une petite offre de bonus pour vous inciter à tirer ce déclencheur un peu plus rapidement. Tel que rapporté par The Points Guy, American Express cible les clients avec une nouvelle offre pour encourager l’ajout d’utilisateurs autorisés.

À l’heure actuelle, certains titulaires de carte sont ciblés avec une offre à durée limitée qui donne aux membres jusqu’à 20 000 points bonus Membership Rewards pour ajouter des utilisateurs autorisés à leur carte. Si vous êtes ciblé pour l’offre, vous gagnerez 5 000 points de récompense d’adhésion pour chaque utilisateur autorisé que vous ajoutez et qui dépense au moins 500 $ sur sa carte au cours des trois premiers mois d’activation. Cela signifie que vous devrez ajouter quatre utilisateurs autorisés afin de gagner le montant total de l’offre, donc j’espère que vous avez une poignée de personnes que vous souhaitez effectuer des achats sur votre compte.

Il y a également des frais pour ajouter un utilisateur autorisé à cette carte. Heureusement, les trois premiers utilisateurs autorisés sont de 175 $ par an, que vous ayez un, deux ou trois utilisateurs autorisés ajoutés à votre compte. Pour chaque utilisateur autorisé supplémentaire que vous ajoutez par la suite, les frais s’élèvent à 175 $ de plus par an.

Selon The Points Guy, la valeur des 20 000 points bonus Membership Rewards équivaut à environ 400 $, c’est donc une excellente offre si les utilisateurs autorisés ont du sens pour vous et votre famille. Vous gagnerez également pour chaque achat effectué. Les utilisateurs autorisés bénéficient également d’avantages et d’avantages tels que le Priority Pass, l’accès au Centurion Lounge, un crédit de frais d’inscription Global Entry / TSA PreCheck (jusqu’à 100 $) et l’accès au Delta Sky Club lorsqu’ils voyagent le même jour avec Delta.

Vérifiez votre compte American Express pour voir si vous êtes éligible.

