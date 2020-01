Gagnez 60k miles de bonus faciles avec cette carte de crédit United Airlines – .

. s’est associé à The Points Guy pour notre couverture des produits de cartes de crédit. . et The Points Guy peuvent recevoir une commission des émetteurs de cartes.

L’un des moyens les plus éprouvés et les plus rapides permettant aux voyageurs fréquents d’accumuler un gros tas de miles bonus – au lieu du slog plus cher de, vous savez, payer et faire des voyages pour gagner des miles sur le backend – c’est en agissant rapidement lorsque vous voyez une offre de bonus d’inscription par carte de crédit qui vous plaît. Ce sont souvent des offres à durée limitée, comme cette nouvelle que United Airlines vient de lancer pour l’une de ses cartes comarquées (United℠ Explorer Card): une tentation de 60000 miles bonus en échange de l’utilisation de la carte pour gagner au moins 3000 $ dans les trois premiers mois suivant l’ouverture de votre compte.

La carte United Explorer a en fait obtenu plusieurs améliorations au cours des deux dernières années, et cette offre à durée limitée actuelle est l’un des nombreux avantages que la carte utilise pour compenser ses frais annuels de 95 $. Ceci, en dépit du fait que l’industrie du transport aérien est moins connue pour les cadeaux que pour ce que certains considèrent comme des prix de billets exorbitants et un éventail infini de frais, non? Quoi qu’il en soit, la carte Explorer offre actuellement des avantages qui comprennent:

Jusqu’à 100 $ d’entrée globale ou crédit de frais TSA Pre✓®

25% sur les achats en vol United

Bien qu’il y ait des frais annuels de 95 $, comme nous l’avons noté, ils sont supprimés au cours de la première année

Lorsque vous utilisez la carte pour acheter un billet d’avion, vous pouvez enregistrer votre premier sac gratuitement (une économie pouvant aller jusqu’à 120 $ par aller-retour)

Vous gagnerez deux miles pour chaque dollar dépensé dans les restaurants et les séjours à l’hôtel

Profitez de privilèges d’embarquement prioritaires et visitez le United Club℠ avec deux passes uniques chaque année pour votre anniversaire

Et gagnez deux miles pour chaque dollar dépensé sur les achats chez United, et 1 mile par dollar dépensé pour tous les autres achats

Source de l’image: The Points Guy

En ce qui concerne le bonus d’inscription, il s’agit d’une offre élevée par rapport à l’attrait de 40 000 miles récemment étendu aux nouveaux titulaires de carte.

«Nous lançons l’année avec de grandes victoires pour nos nouveaux clients – des offres uniques sur nos cartes de crédit personnelles et professionnelles qui offrent une valeur inégalée avec l’un des meilleurs programmes de fidélisation des compagnies aériennes», a déclaré Leslie Gillin, co-marque Chase. Cards President, dans un communiqué de presse sur la nouvelle offre United Explorer. “Nous cherchons toujours des moyens d’améliorer nos produits et de créer plus de valeur pour nos titulaires de carte.”

Le dernier mot

La United Explorer Card n’est pas une simple carte de crédit de compagnie aérienne ordinaire. Comme nous l’avons noté ci-dessus, au-delà du bonus d’inscription, d’autres avantages de la carte United Explorer à connaître incluent la possibilité d’obtenir un bagage enregistré gratuit sur United lorsque vous utilisez cette carte pour acheter votre billet, et elle est remplie de des avantages supplémentaires tels que le crédit de frais TSA PreCheck, les visites annuelles dans les salons et plus encore, qui peuvent tous vous aider à obtenir de la valeur non seulement lorsque vous volez dans le ciel amical.

L’offre de bonus d’inscription de 60 000 miles en fera certainement une carte difficile à passer pour au moins certains voyageurs fréquents de United Airlines, mais n’attendez pas – agissez maintenant, avant que cette offre ne disparaisse.

Source de l’image: Jeff Chiu / AP / Shutterstock

