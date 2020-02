Êtes-vous intrigué par toutes les options domotiques, mais vous ne savez pas par où commencer? Je peux totalement comprendre cela. Je voulais embellir ma maison depuis longtemps, mais je suis très submergé par tous les produits et options disponibles, et je ne me suis jamais totalement engagé dans une configuration particulière. Mes lumières sont tellement stupides en ce moment!

Si vous êtes comme moi, vous devez absolument participer à ce concours. Dix gagnants pourront emporter chez eux un kit de recettes Philips Hue Light à ajouter à leur équipement existant ou à utiliser comme médicament de passerelle dans toutes les choses de la maison intelligente. Avec le gradateur à piles, vous pouvez contrôler jusqu’à 10 lumières intelligentes simultanément. L’interrupteur peut être retiré de son support mural et utilisé comme télécommande, et il vous permet d’atténuer et d’éclairer vos lumières ou de parcourir quatre recettes d’éclairage prédéfinies.

LE CADEAU: Il y a plusieurs chances d’entrer avec le widget en bas de cet article. Effectuez toutes les tâches dans le widget pour un maximum d’entrées et votre meilleure chance de gagner! Chaque entrée gagnante est sujette à vérification, assurez-vous donc de terminer chaque tâche. Le cadeau est ouvert jusqu’au 19 février, et le gagnant sera annoncé ici même dans le widget peu de temps après la date de clôture. Ouvert à l’international!

Gagnez ce cadeau et contrôlez l’ambiance avec un kit de recette de lumière d’ambiance blanche Hue

