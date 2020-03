Gagnez jusqu’à 100 000 points bonus avec la nouvelle offre à durée limitée pour la carte de crédit Marriott Bonvoy Brilliant

La tête haute! Nous partageons des conseils judicieux sur les achats et les finances personnelles pour mettre de l’argent supplémentaire dans votre portefeuille. Android Central peut recevoir une commission du réseau d’affiliation Points Guy. Veuillez noter que les offres mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et certaines peuvent ne plus être disponibles.

Marriott vient de porter le bonus de bienvenue de sa carte Marriott Bonvoy Brilliant ™ American Express® de 100 000 points bonus pour une durée limitée. Cela met le bonus de bienvenue en ligne avec ses autres cartes de crédit co-marquées et une offre solide si vous avez attendu de retirer cette carte.

Le bonus sur la carte était auparavant de 75 000 points, donc cette nouvelle offre marque une augmentation de 25 000 points. Le Points Guy évalue actuellement les points Marriott Bonvoy à 0,80 cents chacun, donc cette offre vous rapportera 800 $ en récompenses.

Un énorme bonus de bienvenue n’est pas le seul avantage de la carte Marriott Bonvoy Brilliant ™ American Express®. Les titulaires de carte bénéficient jusqu’à 300 $ en crédits de relevé chaque année d’adhésion à la carte pour les achats éligibles dans les hôtels Marriott Bonvoy participants. Vous gagnez également 6 points Marriott Bonvoy pour chaque dollar d’achats éligibles dans les hôtels Marriott Bonvoy participants, 3 points dans les restaurants américains et sur les vols réservés directement auprès des compagnies aériennes, et 2 points sur tous les autres achats éligibles. Les membres obtiennent également une récompense de nuit gratuite chaque année et des visites illimitées dans les salons d’aéroport si vous vous inscrivez à un abonnement Priority Pass ™ Select.

L’offre de 100 000 points bonis Bonvoy à durée limitée est valable jusqu’au 8 avril 2020, alors assurez-vous de saisir cette carte avant la fin de cette offre.