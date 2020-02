Gagnez l’une des trois banques d’alimentation Chargeasap Flash avec la technologie graphène (dans le monde)

La technologie du graphène est, sans aucun doute, la meilleure innovation de batterie mobile à voir le jour au 21e siècle. Non seulement les batteries au graphène contiennent jusqu’à 20% d’énergie de plus qu’une alternative lithium-ion de la même taille, mais elles génèrent également beaucoup moins de chaleur pendant la charge. Les produits de consommation intégrant cette technologie de nouvelle génération sont encore assez rares, mais vous pouvez être l’un des trois heureux gagnants à posséder une banque d’alimentation portable Chargeasap Flash conçue avec des cellules en graphène. Voici ce que vous devez savoir.

La banque d’alimentation Flash de Chargeasap comprend une batterie au graphène gargantuesque de 20 000 mAh et quatre prises, qui comprennent 1 port d’alimentation USB-C de 100 W, 2 ports USB-A à chargement rapide et un pavé sans fil à charge rapide de 10 W à double bobine avec un Élément de 2,5 W capable de recharger un téléphone ou une Apple Watch. Lorsqu’il est utilisé en tandem, le Flash peut pousser un total de 150 W à travers les quatre ports en même temps. Enfin, lorsqu’il est rechargé, le flash peut atteindre 16 000 mAh (80%) en seulement 25 minutes et atteindre 20 000 mAh (100%) en 1 heure.

Sauvegardez le Chargeasap Flash maintenant et économisez

Si vous préférez ne pas tenter votre chance d’être l’un des trois gagnants, vous pouvez soutenir le Flash Chargeasap à un prix réduit sur Indiegogo. Pour une durée limitée, des promesses de dons initiales peuvent être faites pour 139 $ / 107 £ (54% de réduction sur le PDSF); les premiers contributeurs qui suivent ce lien recevront également un câble Infinity gratuit d’une valeur de 55 $. Après cette période de lancement, le prix passera à un cycle limité de 149 $ / 115 £ (50% de réduction sur le PDSF) par contribution sans incitations supplémentaires avant de se terminer à un niveau maximum de 169 $ / 130 £ (44% de réduction sur le PDSF). L’ensemble de la campagne se déroulera d’ici le 27 mars 2020 et la livraison du produit final aux bailleurs de fonds débutera en avril. Le Flash coûtera 299 $ / 230 £ lors de sa mise en vente officielle.

Participez pour gagner une banque d’alimentation Flash Chargeasap

Bien que le Chargeasap Flash ne soit pas disponible pour les bailleurs de fonds avant avril, nos trois gagnants du concours recevront leurs prix en février, les plaçant parmi les premiers au monde à mettre la main sur ce nouveau produit! Le concours se déroulera du 3 février 2020 à 23 h 59, heure du Pacifique, le 9 février 2020. Trois gagnants seront sélectionnés pour recevoir une batterie portable Chargeasap Flash. Ce concours est ouvert à tous les candidats du monde entier. Vous pouvez participer pour gagner maintenant en remplissant l’un des détails répertoriés dans le widget ci-dessous. Bonne chance!

Batterie Portable Chargeasap Flash Graphene

