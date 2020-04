Gagnez un système de cloud privé Synology DiskStation DS220j avec 2 disques durs Seagate IronWolf (mise à jour: Winner)

La technologie cloud a permis à nos appareils intelligents de se connecter et d’échanger des informations d’une manière qui n’était pas possible il y a dix ans. Malheureusement, la plupart de ces services stockent vos informations personnelles sur des batteries de serveurs dans des emplacements non spécifiés, ce qui soulève des questions sur la sécurité et la fiabilité. La seule façon d’assurer la sécurité de vos données tout en profitant des avantages du cloud est d’avoir votre propre réseau cloud privé. En reconnaissance de la Journée mondiale de la sauvegarde, vous pouvez gagner un Synology DiskStation DS220j avec deux disques durs Seagate IronWolf 14 To, d’une valeur totale de 1 050 $.

Ce concours est maintenant terminé.

Les résultats finaux sont énumérés ci-dessous. Si vous avez gagné, vous serez contacté dans un proche avenir. Toutes nos félicitations!

Notre gagnant est Zach M.

Synology DiskStation DS220j avec pack Seagate IronWolf HDD

Le Synology DiskStation DS220j est une solution de stockage en réseau (NAS) conçue pour permettre à quiconque de configurer facilement son propre service de cloud privé. En utilisant votre connexion Internet locale pour établir un lien entre le DiskStation DS220j et vos appareils, vous pouvez facilement tout stocker, des photos personnelles aux vidéos mémorables, en passant par des documents sensibles et bien plus encore, le tout accessible via DiskStation Manager (DSM) OS et suite d’applications mobiles de Synology.

Le DiskStation DS220j de ce cadeau sera livré avec deux disques durs Seagate IronWolf de 14 To. Ces disques de stockage ont été spécialement conçus pour les environnements NAS, ce qui les rend capables de prendre en charge des applications multi-utilisateurs et de maintenir des performances permanentes 24h / 24 et 7j / 7. Preuve de la confiance de Seagate dans leur produit, ces disques durs IronWolf sont livrés avec un taux MTBF de 1 million d’heures et une garantie limitée de 3 ans.

Journée mondiale de la sauvegarde

Votre vie numérique mérite d’être protégée. Cliquez ici pour en savoir plus sur la Journée mondiale de la sauvegarde et pourquoi vous devriez conserver une sauvegarde sécurisée de vos informations personnelles. Vous pouvez également prendre l’engagement de sauvegarder vos documents importants et vos précieux souvenirs sur worldbackupday.com.

Avantages de posséder le système de cloud privé Synology DiskStation DS220j

Le Synology DiskStation DS220j propose une série d’outils de sauvegarde et de protection des données uniques pour protéger vos informations. Avec DS Photo et PhotoStation, vous pouvez instantanément sauvegarder des photos RAW et des fichiers vidéo sur votre téléphone et les partager avec votre famille et vos amis. Synology Drive est capable de sauvegarder des informations sur plusieurs appareils et d’accéder à ces fichiers de pratiquement n’importe où. Enfin, avec Hyper Backup, le chiffrement côté client et les copies sur disque dur des données sauvegardées garantissent que vos informations sont toujours en sécurité.

La meilleure partie de la possession d’un réseau de cloud privé Synology DiskStation DS220j est qu’il n’y a pas de frais d’abonnement récurrents pour maintenir le système en marche. Une fois qu’il est configuré, vous ne payez rien pour le privilège de stocker et d’accéder à vos données. En comparaison, l’achat de 28 tonnes de stockage sur un service de cloud public concurrent coûterait plus de 1 400 $ par an, soit 350 $ de plus que la valeur de l’ensemble de ce bundle.

Participez pour gagner un Synology DiskStation DS220j avec le pack Seagate IronWolf HDD

Le concours se déroulera du 27 mars 2020 à 23 h 59, heure du Pacifique, le 31 mars 2020. Un gagnant sera sélectionné pour recevoir un système de cloud privé Synology DiskStation DS220j avec 2 disques durs Seagate IronWolf. Ce concours est ouvert aux participants des États-Unis continentaux, de l’Alaska, d’Hawaï et du Canada. Bonne chance!

