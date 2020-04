Gagnez une paire d’Apple AirPods 2 avec étui de chargement en vente pour 122 $ aujourd’hui

Si toute votre famille est mise en quarantaine et que vous êtes entouré de gens qui regardent des vidéos pour enfants, des drames époustouflants et des bruits de musique forte, vous pourriez avoir besoin d’un moyen d’écouter votre propre divertissement en privé. Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour vous procurer une paire d’AirPods d’Apple, et les écouteurs de deuxième génération avec un étui de chargement sont tombés à 121,99 $ via le panier électronique du vendeur eBay. C’est un vendeur populaire et réputé avec un score de rétroaction supérieur à 37 000, ce qui est 100% positif. Ces écouteurs sont également livrés avec une garantie Apple.

La même version coûte 159 $ chez Apple, et le meilleur prix suivant est de 140 $ chez Best Buy. Cet accord surpasse celui que nous avons vu sur electronicsbasket il y a plus d’une semaine d’un peu où ils sont tombés à 123 $.

Une remise digne

Apple AirPods avec étui de recharge 2e génération

Ces véritables écouteurs sans fil d’Apple se connectent facilement et automatiquement. La puce H1 à l’intérieur vous permet d’accéder à Siri et d’entendre vos messages texte. Vous avez des commandes musicales faciles en appuyant sur les écouteurs, et la batterie dure jusqu’à cinq heures.

121,99 $ 159,00 $ 37 $ de rabais

Dans notre examen des AirPod de 2e génération de l’année dernière, nous avons dit “ces nouveaux AirPod de deuxième génération sont un vrai régal. Ils sont plus rapides, plus pratiques à charger, vous font mieux sonner et vous donnent Hey Siri dans vos oreilles. . “

Les AirPod de 2e génération incluent une puce d’écouteurs H1 améliorée qui donne à ces écouteurs la possibilité d’accéder à Siri et de lire vos SMS. Ils ont également une configuration super simple qui permet aux AirPod de se connecter automatiquement à votre appareil mobile Apple simplement en étant à proximité.

Utilisez les commandes des écouteurs pour lire ou avancer facilement dans votre musique en appuyant simplement sur. Les écouteurs sont en fait assez intelligents pour détecter quand ils sont dans vos oreilles et s’arrêteront automatiquement lorsque vous les retirerez.

Et lorsque la batterie de cinq heures est faible, il suffit de laisser tomber les écouteurs dans le boîtier de charge et de recharger sans avoir à brancher immédiatement. Dans l’ensemble, vous ne pouvez pas vous tromper avec ces derniers car ils sont si faciles à utiliser et sonnent aussi bien qu’ils le font.

Nous suivons également régulièrement les offres sur les AirPods, donc si vous voulez l’une des autres variantes (comme les AirPods 2 avec l’étui de chargement sans fil), vous pouvez rester au top des meilleurs prix ici. Cette expertise est la façon dont nous savons que c’est une véritable aubaine aujourd’hui.

