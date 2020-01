Galaxy Buds + pour ignorer l’annulation active du bruit en faveur d’une batterie plus grande

Les gens de SamMobile ont un nouveau tas de fuites concernant les Galaxy Buds +. Et bien que ce genre de choses excite généralement les fans, préparez-vous à être déçu cette fois-ci.

Le site passionné de Samsung a déterminé, selon des sources fiables, que le Galaxy Buds + ne comportera pas d’annulation active du bruit, une fonction très convoitée et que beaucoup attendaient était une donnée après qu’Apple ait décidé de l’ajouter aux AirPods Pro.

Parallèlement au manque déjà décourageant de modifications apportées à la conception externe de Buds +, Samsung ne semble pas vraiment intéressé à apporter des modifications importantes au successeur des Buds cette fois-ci. Selon SamMobile, la seule différence entre les Galaxy Buds et les Buds + sera l’ajout de deux microphones supplémentaires pour une meilleure qualité d’appel et une batterie plus grande.

Sur ce dernier front, au moins, Samsung tente de se racheter. Par rapport à la batterie de 58 mAh de leur prédécesseur, le Buds + comprendra un bloc d’alimentation de 85 mAh beaucoup plus grand à l’intérieur. Bien que vous soyez peut-être pardonné de penser que les ingénieurs de Samsung sont venus au chiffre en renversant simplement les chiffres sur la capacité de la batterie des Buds, vous serez heureux de savoir que le changement vous permettra d’utiliser le Buds + pendant jusqu’à 12 heures – y compris la batterie sur le cas, bien sûr.

Bien que ce soit certainement une amélioration significative de la qualité de vie que les utilisateurs fréquents des Buds apprécieront, les Buds + se révèlent plutôt peu excitants dans l’ensemble, avec peu d’incitation à passer des Galaxy Buds de la génération actuelle. Nous verrons si Samsung a des surprises qui pourraient nous convaincre du contraire le 11 février, lorsque la société dévoilera les écouteurs aux côtés du Galaxy S20 et de sa première coque pliable à clapet, le Galaxy Z Flip.