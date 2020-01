Galaxy Fold 2 est le plus récent téléphone pliable de Samsung

Le premier smartphone pliable de Samsung sera disponible à l’achat aux Pays-Bas à partir du 10 janvier 2020.

Le téléphone pliable a un prix applicable de 2020 € et est disponible en tant qu’appareil séparé, mais également en combinaison avec un abonnement via KPN et T-Mobile. En fait, cet appareil n’était plus attendu dans le pays, d’autant plus que la 2e génération de téléphones pliants sera introduite un mois plus tard par le géant coréen.

En octobre, Samsung a distribué un teaser sur lequel un smartphone a été montré avec un design totalement différent de la 1ère génération. Le Galaxy Fold 2 – dont le nom n’est pas encore connu – présentera, tout comme le Motorola RAZR présenté le mois dernier, un design à clapet. L’écran flexible se déplie dans la longueur plutôt que dans la largeur. Ce n’est donc pas Z Fold comme nous en avons discuté il y a quelque temps. Le nouveau modèle est plus susceptible d’être un complément au modèle actuel et non pas tant un successeur ou un remplacement pour le Fold, ce qui explique en partie pourquoi le nom reste incertain.

Nouveau design du téléphone pliable Samsung

Heureusement, le large cran du Fold est annulé. Samsung a vu l’opportunité de fournir l’écran flexible avec une caméra perforée, comme cela a également été utilisé dans le Galaxy Note 10 et le smartphone Galaxy S20 / S11 attendu.

Le mois dernier, même les premières images en direct du nouveau dispositif de pliage ont été divulguées, ce qui nous donne une bonne première impression du Fold 2. Le concepteur hollandais 3D Jermaine Smit, alias Concept Creator, a créé un modèle conceptuel du Galaxy Fold 2, qui est présenté dans la vidéo d’animation ci-dessous.

Le nom Ultra-Thin Glass (UTG) est très probablement destiné au Galaxy Fold 2. Le verre ultra-mince a une épaisseur inférieure à 100 micromètres (µm), peut-être même 30 µm – à titre de comparaison, c’est aussi épais qu’un cheveux humains.

Écran flexible en verre ultra-mince

Les écrans UTG sont plus beaux et sont également beaucoup plus résistants aux rayures. La première génération de téléphones pliants Samsung utilisait toujours du plastique polyamide, ce qui signifie que l’écran se raye considérablement plus rapidement, comme l’ont démontré de nombreux avis d’experts. Cependant, il y a aussi un inconvénient, car le verre ultra-mince est plus difficile à produire et aussi plus cher.

Il y a des rumeurs depuis un certain temps maintenant que le nouveau smartphone pliable de Samsung aura un écran AMOLED dynamique pliable de 6,7 pouces. Si cela s’avère vrai, le téléphone Samsung sera considérablement plus grand que le Motorola RAZR, qui a un écran de 6,2 pouces. De plus, un petit écran de notification sera placé sur le devant, mais uniquement pour afficher l’heure, la date et l’indicateur de batterie.

Juste à côté de l’écran de notification se trouve une double caméra et un flash. Aucune information n’est encore connue sur la résolution du système de caméra. Certains croient qu’il s’agit d’un appareil photo de 108 mégapixels doté d’un zoom optique 5x – exactement comme prévu dans le Galaxy S11. Cependant, cela n’est nullement certain. Enfin, on s’attend à ce que le Samsung Galaxy Fold 2 soit nettement moins cher que son prédécesseur.

Prix ​​du Galaxy Fold 2

Le nouvel appareil aurait un prix comparable au Motorola RAZR, qui a été mis sur le marché pour 1500 USD. Certains parlent même d’un prix de détail suggéré de moins de 1000 $ USD. Ce serait une réduction de prix d’au moins 50% par rapport au Fold.

Le RAZR est en fait un téléphone milieu de gamme en termes de spécifications.

Samsung fournira également à son nouveau téléphone pliable une nouvelle charnière. C’est ce qu’on appelle la charnière escamotable. En d’autres termes, une charnière que vous ne voyez pas lorsque vous dépliez le téléphone. Il est possible que cette nouvelle charnière assure également que la poussière et la saleté sont moins susceptibles de pénétrer entre le boîtier. Avec le Fold révisé, des capuchons de protection supplémentaires ont été placés autour de la charnière pour minimiser ces influences externes.

Il est prévu que le Fold2 fonctionnera sur le système d’exploitation Android 10 en combinaison avec l’interface One UI 2 de Samsung. Avec le Fold actuel, il est possible d’exécuter trois applications en écran partagé, mais cet appareil a un écran plus grand et plus large. Le nouveau modèle offrira probablement la possibilité d’utiliser au maximum deux applications l’une au-dessus de l’autre.

Le nouveau dispositif de pliage aura probablement également deux batteries, bien que la capacité totale de la batterie soit probablement inférieure. On parle d’une batterie 900mAh pour le petit écran frontal. Cependant, on ne sait toujours pas quelle sera la capacité de la deuxième batterie plus grande. Récemment, il est devenu clair que le Fold2 prend en charge une charge rapide avec une capacité de charge de 45 W.

Smartphones pliables sur MWC 2020

Le Galaxy Fold a été introduit simultanément avec la série Galaxy S10 – Cette fois, Samsung devrait utiliser la même stratégie pour Fold 2 et S20. Un événement spectaculaire où les deux meilleurs appareils seront présentés.

L’introduction aura probablement lieu le mardi 11 février lors de l’événement Galaxy Unpacked 2020. Bien à temps pour la CMM 2020, les nouvelles acquisitions seront exposées au public lors de ce salon annuel du secteur des télécommunications.

Selon les dernières rumeurs, le dispositif de pliage Samsung sera même disponible plus tôt que les nouveaux modèles de la série S. Cependant, cela reste à voir, enfin, vous pouvez supposer que les ventes en précommande du S11 commencent immédiatement après l’introduction officielle, après quoi vous pouvez réellement acheter le smartphone dans les magasins deux semaines plus tard.

Dans tous les cas, on s’attend à ce que le Samsung Galaxy Fold 2 soit disponible dans un plus grand nombre de pays immédiatement après le lancement que ce n’était le cas avec le Fold. Du moins, en supposant que le lancement se passera bien en une seule fois. Parce que le Motorola RAZR est le énième téléphone pliable dont le lancement a été reporté.

La réponse officielle est: «la demande est bien supérieure à l’offre». Il n’en demeure pas moins qu’à partir du 26 décembre 2019, le RAZR serait mis en vente en pré-commande, exclusivement via Verizon. À partir du 9 janvier 2020, le téléphone pliable devrait en fait être disponible en Amérique. Cependant, cette date n’est pas respectée et il reste à voir quand le téléphone sera libéré.