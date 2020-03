Galaxy S20 Plus Snapdragon vs Exynos: Quelle est la différence réelle?

Les téléphones Samsung Galaxy S donnent le ton aux produits phares Android de l’année. La gamme S20 ne fait pas exception. Nous avons déjà couvert les Galaxy S20 Ultra et S20 Plus en profondeur, et ce sont, sans aucun doute, des téléphones incroyablement puissants en termes de performances, d’imagerie et de design. Cependant, comme chaque année, votre expérience variera un peu selon votre situation géographique. Alors que le marché nord-américain reçoit le dernier et le plus grand chipset Snapdragon 865 de Qualcomm, l’Europe et l’Asie doivent faire face au chipset Exynos 990.

Traditionnellement, la variante Exynos a pris du retard sur la version Snapdragon du produit phare de Samsung. Cette année va-t-elle être différente? Nous avons décidé de mettre les deux versions du Samsung Galaxy S20 Plus l’une contre l’autre pour trouver exactement cela, et voici comment les deux téléphones se sont comportés.

Note de l’éditeur: Dans cet article, nous analysons les différences de performances entre les deux versions du Galaxy S20 Plus. Restez à l’écoute pour notre analyse de la consommation de batterie, à venir bientôt.

Quelle est la différence entre les chipsets Snapdragon 865 et Exynos 990?

Les points communs entre le Snapdragon 865 et l’Exynos 990 incluent l’utilisation d’un processus de 7 nm, ainsi que l’absence d’un modem intégré. Construit sur un processus de 7 nm, les chipsets sont rapides, mais économes en énergie et ont une meilleure gestion thermique. Cependant, tout le reste est différent.

Pour commencer, les deux chipsets utilisent une architecture Arm big.LITTLE familière, mais la disposition centrale est radicalement différente. Le Snapdragon 865 utilise le dernier noyau Cortex A77 d’ARM. Le Cortex A77 offre jusqu’à 20% de performances de plus que le Cortex A76, tout en respectant une empreinte thermique similaire. Le Snapdragon 865 possède un cœur A77 cadencé à 2,84 GHz, associé à trois cœurs A77 à 2,50 GHz et quatre cœurs A55 à 1,80 GHz, effectuant des tâches moins exigeantes pour économiser la batterie.

De même, l’Exynos 990 opte pour quatre cœurs Cortex A55 cadencés à 2,0 GHz pour des tâches en arrière-plan qui ne nécessitent pas beaucoup de puissance. Jumelés à ceux-ci se trouvent deux cœurs Cortex A76 fonctionnant à 2,50 GHz et deux cœurs Mongoose M5 à 2,73 GHz. Il convient de noter que le Mongoose M5 est le dernier design entièrement personnalisé de Samsung.

À chaque génération successive, les performances graphiques augmentent également considérablement. Traditionnellement, le GPU Adreno de Qualcomm a eu une longueur d’avance sur la compétition Exynos. En fait, Samsung s’est associé à AMD pour renforcer les capacités GPU des futurs chipsets Exynos. Cependant, l’Exynos 990 est livré avec un GPU Mali G77.

Parlons des chiffres

Les améliorations du chipset sont un point discutable si elles ne se traduisent pas par des gains réels. Tous les tests ont été effectués dans des conditions similaires entre mon collègue Jimmy Galaxy S20 Plus, exécutant Snapdragon 865, et mon unité indienne avec le chipset Exynos 990. Gardez à l’esprit que l’unité indienne ne dispose pas d’un modem 5G, bien que cela ne devrait pas avoir d’incidence sur les scores de performance.

Tous les tests ont été exécutés plusieurs fois pour tenir compte des variations de performances et ont été effectués à la fois en résolutions Full HD et WQHD. Pour les tests exécutés à la résolution Full HD, nous les avons exécutés à 60 et 120 Hz pour mesurer l’impact sur les performances du GPU. Plongeons-nous alors!

Samsung Galaxy S20 Plus: Full HD à 60 Hz

Le Galaxy S20 Plus est livré avec un écran réglé sur une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Avec la décharge de batterie la plus légère des trois configurations possibles, il est logique que Samsung expédie le téléphone optimisé pour offrir la meilleure autonomie possible.

Commençant par le benchmark Geekbench axé sur le processeur, le noyau Cortex A77 dans la variante Snapdragon avance très légèrement avec un score de 811,4 points contre les 764 points marqués par la version Exynos. Cette différence devient encore plus prononcée lorsque nous passons aux tests multithreads. Les quatre cœurs Cortex A77 utilisés par le Snapdragon 865 ont une génération d’avance sur les cœurs Cortex A76 de l’Exynos 990.

Nous avons testé les performances du GPU en utilisant une combinaison de GFXBench et 3DMark. Fait intéressant, le GPU Mali G77 de l’Exynos 990 a enregistré des performances nettement inférieures à ce à quoi nous nous attendions. Avec l’affichage réglé en mode Full HD, 60 Hz, nous avons observé que le GPU du chipset Exynos était en retard de près de 50%. Nous pensons que le chipset effectue une sorte de limitation thermique pour optimiser la durée de vie de la batterie par rapport aux performances globales. Dans 3DMark, la différence n’était pas aussi radicale, cependant, le 865 a quand même réussi à avancer.

Défini en Full HD, 60 Hz prêt à l’emploi, l’Exynos 990 semble étrangler de manière agressive dans certains scénarios pour offrir une meilleure autonomie de la batterie.

Enfin, nous avons fait passer les deux téléphones par Basemark pour mieux comprendre les performances du système. La référence teste de manière exhaustive plusieurs facettes des performances du système. De la navigation à la caméra, en passant par le stockage, Basemark nous donne une vue globale des niveaux de performance du téléphone. Ici, encore une fois, les deux téléphones sont presque identiques, mais le 865 parvient à nouveau à une légère avance. Je soupçonne que les cœurs Quad Cortex A77 ont beaucoup à voir avec les performances supérieures. Ailleurs, les deux téléphones sont également associés à 8 Go de RAM rapide et à un stockage UFS 3.0.

Samsung Galaxy S20 Plus: Full HD à 120 Hz

Un argument de vente clé du Galaxy S20 Plus est l’écran 120 Hz nouvellement conçu. Les avantages sont immédiatement apparents lors de la navigation dans l’interface. Le défilement est beaucoup plus fluide et les icônes restent nettes même lors d’un défilement rapide. Bien sûr, votre expérience dans les applications variera car toutes les applications ne prennent pas en charge le mode de taux de rafraîchissement élevé.

Alors que la Full HD à 60 Hz est la norme depuis des années, l’augmentation du taux de rafraîchissement met un peu plus de pression sur le GPU et nous nous attendons à ce que cela se reflète dans nos tests de référence.

Dans le test Geekbench axé sur le processeur, il y a une réduction marginale des performances sur le mode 60Hz, pas assez pour être perceptible. Pendant ce temps, les scores multi-threads restent cohérents. De plus, nous voyons une trajectoire similaire à celle du mode 60 Hz. Le Snapdragon 865 avec ses cœurs Cortex A77 est plus rapide que l’Exynos 990, mais pas de beaucoup.

Le GPU Mali G77 offre de bien meilleures performances avec un taux de rafraîchissement réglé sur 120 Hz. Cependant, l’Adreno 650 avance toujours.

Passez aux repères graphiques et les scores entre les versions Snapdragon et Exynos sont beaucoup plus proches. Cela donne une crédibilité supplémentaire à notre théorie selon laquelle Samsung réduit agressivement le GPU à 60 Hz pour optimiser la durée de vie de la batterie. Dans certains benchmarks, nous avons remarqué que le Mali G77 a livré une amélioration de ses performances de près de 45% par rapport aux 60 Hz équivalents. L’Adreno 650, cependant, continue de progresser et, dans certains cas, peut fournir jusqu’à 24% de performances supplémentaires par rapport au G77 du Mali.

Enfin, dans les performances globales du système, nous n’avons pas remarqué beaucoup de delta de performances entre les modes 60 Hz et 120 Hz. La variante Snapdragon 865 offre une amélioration des performances d’environ 12 à 13%, ce qui, bien que significatif, ne devrait pas trop d’importance dans l’utilisation quotidienne.

Samsung Galaxy S20 Plus: WQHD à 60 Hz

Vous voulez découvrir des vidéos et des jeux haute définition à la résolution la plus élevée possible? C’est le mode qu’il vous faut. Comme on pouvait s’y attendre, le fonctionnement du téléphone à sa résolution native WQHD (Quad HD) met la pression maximale sur le GPU et nos résultats de test le confirment.

Défini sur la résolution la plus élevée, il y a peu d’écarts de performances dans les tests de performances liés au processeur. Les résultats de Geekbench sont à peu près en ligne avec ce que nous avons vu à la résolution Full HD. Fait intéressant, l’Exynos 990 parvient juste à avancer dans le benchmark à filetage unique, mais seulement légèrement. Les performances multi-threads traînent toujours le Snapdragon 865 entre 8% et 9%.

Il y a un impact significatif sur les performances liées au GPU lors de l’exécution à une résolution WQHD.

Il y a deux tendances intéressantes à noter dans le benchmark GPU. Pour commencer, le delta de performance entre l’Adreno 650 et le Mali G77 est resté constant. Cependant, dans GFXBench, nous avons constaté un impact global de près de 50% sur les performances. Le rendu à cette résolution élevée a une pénalité de performance claire et définie et si vous voulez les fréquences d’images les plus élevées possibles, vous voudrez peut-être éviter d’utiliser le téléphone à une résolution WQHD pendant le jeu.

Dans les applications quotidiennes, cependant, nous n’avons remarqué aucune baisse des performances par rapport aux modes Full HD équivalents.

Exynos ou Snapdragon, quelle variante du Galaxy S20 Plus est plus rapide?

Entre les variantes Snapdragon et Exynos du Galaxy S20 Plus, les chiffres confirment ce que nous soupçonnons. Pour une utilisation quotidienne, des applications gourmandes en CPU, la différence de performances est minime et la plupart des utilisateurs seront plus que satisfaits de l’un ou l’autre des téléphones.

Les performances liées au GPU sont cependant une histoire très différente. Le GPU Adreno 650 offre des performances nettement meilleures dans toutes les combinaisons de résolution et de taux de rafraîchissement. De plus, vous subirez certainement une pénalité de performance significative sur la version Exynos 990 du Galaxy S20 Plus si vous voulez pousser pour une meilleure autonomie de la batterie en gardant le téléphone à la résolution Full HD par défaut à 60 Hz.

Si la meilleure performance est un critère clé pour vous, le Galaxy S20 Plus Snapdragon 865-pack est ce que vous voulez.

