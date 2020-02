Galaxy S20 sur AT&T: tout ce que vous devez savoir

La série Galaxy S20 est la plus récente gamme de téléphones de Samsung et présente l’un des meilleurs ensembles matériels possibles avec tous les nouveaux appareils photo et écrans 120 Hz. La 5G est incluse sur les trois modèles si vous utilisez un plan compatible et avez une couverture sur le réseau 5G à bande basse d’AT & T. Voici ce que vous devez savoir si vous êtes prêt à passer aux nouveaux téléphones Samsung sur AT&T.

Nouvelles galaxies

Samsung Galaxy S20

Prenez-le pour AT&T avec 5G inclus

La série Galaxy S20 poursuit la tendance de Samsung de rendre certains des meilleurs téléphones Android possibles avec des mises à niveau massives de l’appareil photo, un écran 120 Hz et de grandes batteries.

Quand est-ce que ça sort?

La série S20 a été annoncée le 11 février et sera disponible en précommande le 21 février. Vous pouvez également vous inscrire pour être averti dès que la page de précommande sera mise en ligne sur la boutique en ligne d’AT & T. Le téléphone sera disponible le 6 mars.

Comment est le téléphone?

Consultez notre aperçu pour tout savoir sur les détails techniques du Galaxy S20, mais voici les bases.

Comme nous l’avons vu avec la série Galaxy S10, il y aura trois tailles commençant par le Galaxy S20 comme le plus petit cette fois avec un écran de 6,2 pouces et une batterie de 4000 mAh. Le S20 + fait passer l’écran jusqu’à 6,7 pouces avec une batterie de 4500 mAh. Ces deux téléphones ont un énorme capteur de caméra 64MP. Le S20 Ultra prend l’écran jusqu’à 6,9 pouces, la batterie jusqu’à 5000 mAh et l’appareil photo jusqu’à un énorme 108MP.

Le Galaxy S20 de base sera disponible dans les couleurs rose nuage, gris cosmique et bleu nuage. Le S20 + aura le Cosmic Grey, le Cosmic Black et le Cloud Blue tandis que le S20 Ultra sera uniquement disponible en Cosmic Grey et Cosmic Black.

Tous ces téléphones fonctionneront avec le réseau 5G à bande basse d’AT & T tant que vous avez un plan compatible. Le S20 + et le S20 Ultra prennent également en charge le réseau 5G haute bande mmWave d’AT & T qui n’est actuellement disponible que pour les clients professionnels. Ce réseau haut débit verra probablement une intégration avec le réseau bas débit pour les consommateurs à l’avenir.

Le Galaxy S20 commence à 1000 $ avec 128 Go de capacité de stockage. Le stockage est extensible sur tous les téléphones. Le S20 + commence à 1200 $ à 128 Go et s’élève à 1300 $ pour 512 Go. Enfin, l’Ultra commence à 1400 $ avec 128 Go et 1600 $ pour 512 Go de stockage. Ces téléphones ont le meilleur matériel possible et un prix qui correspond à cela, mais vous pourriez peut-être économiser de l’argent avec un échange.

Si vous commandez via AT&T, vous pouvez également payer mensuellement pour une période de 30 mois. Le Galaxy S20 arrive à 33,34 par mois et les S20 + et S20 Ultra à 40 $ par mois et 46,67 $ par mois respectivement.

Comment transférer mes données?

Le logiciel Smart Switch de Samsung est l’un des meilleurs de l’industrie et fonctionne avec Android, iOS et même Windows Phone. Vous pouvez utiliser un câble USB pour transférer tous les fichiers et applications compatibles sur votre nouveau téléphone pendant le processus de configuration. Vous pouvez également sauvegarder votre téléphone dans le cloud en utilisant un compte Samsung ou votre compte Google. Si vous l’avez fait, vous devriez pouvoir restaurer votre sauvegarde en vous connectant.

Si vous changez d’iPhone, assurez-vous de désactiver iMessage avant d’effectuer le changement ou vous pourriez rencontrer des problèmes ennuyeux avec les SMS.

Comment obtenir la 5G?

Vous devrez être couvert par le réseau 5G à bande basse d’AT & T pour commencer. AT&T affirme que cela couvre actuellement 50 millions de personnes et devrait offrir une couverture nationale cette année. Vous devrez vous abonner au forfait Unlimited Extra ou Unlimited Elite d’AT & T pour obtenir un accès 5G.

Quels plans devriez-vous obtenir?

Les principales différences dans les plans illimités d’AT & T se résument aux données de hotspot et aux données premium. Tous les plans sont livrés avec des données illimitées, mais lorsque vous manquez de données premium ou si vous êtes sur le plan Starter illimité, vos vitesses seront ralenties lorsqu’une tour est congestionnée.

Si vous souhaitez accéder à la 5G, vous devez vous en tenir aux deux plans de niveau supérieur.

Il convient de noter que vous aurez besoin du plan Elite illimité si vous souhaitez pouvoir diffuser des vidéos HD sur votre téléphone. Vous aurez également un accès gratuit à HBO. Tous ces plans incluent la conversation gratuite, le texte et les données au Mexique et au Canada également.

En savoir plus sur les plans d’AT & T

AT&T est-il toujours le bon choix?

AT&T est l’un des plus grands et des plus anciens noms des télécommunications et il mérite sa réputation. Avec l’un des plus grands réseaux 4G autour et l’un des réseaux 5G à croissance la plus rapide avec une bande basse en cours de construction aux côtés d’un réseau mmWave rapide, AT&T sera probablement très compétitif pour la couverture 5G. AT&T a également affirmé son intention d’offrir une couverture 5G à l’échelle nationale sur son réseau à bande basse cette année. Si AT&T fonctionne bien dans votre région, votre nouveau Galaxy S20 devrait fonctionner parfaitement avec beaucoup d’espace pour grandir sur le réseau AT&T.

