Galaxy S20 sur T-Mobile: tout ce que vous devez savoir

Source: Andrew Martonik / Android Central

La série Galaxy S20 est la nouvelle gamme de téléphones de Samsung et apporte les nouveaux Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra à T-Mobile. Ces téléphones sont dotés d’écrans, de batteries et d’appareils photo améliorés. La prise en charge de la bande 5G basse bande de T-Mobile est incluse sur les trois modèles et fonctionnera également avec le spectre 5G de Sprint une fois la fusion terminée.

Nouvelles galaxies

Samsung Galaxy S20

Prenez-le pour T-Mobile avec 5G inclus

La série Galaxy S20 poursuit la tendance de Samsung de rendre certains des meilleurs téléphones Android possibles avec des mises à niveau massives de l’appareil photo, un écran 120 Hz et de grandes batteries.

Quand est-ce que ça sort?

La série S20 a été annoncée le 11 février et sera disponible en précommande le 20 février. Vous pouvez également vous inscrire pour être averti dès que la page de précommande sera en ligne. Le téléphone sera disponible le 6 mars.

Comment est le téléphone?

Consultez notre aperçu pour tout savoir sur les détails techniques du Galaxy S20, mais voici les bases.

Comme nous l’avons vu avec la série Galaxy S10, il y aura trois tailles commençant par le Galaxy S20 comme le plus petit cette fois avec un écran de 6,2 pouces et une batterie de 4000 mAh. Le S20 + fait passer l’écran jusqu’à 6,7 pouces avec une batterie de 4500 mAh. Ces deux téléphones ont un énorme capteur de caméra 64MP. Le S20 Ultra prend l’écran jusqu’à 6,9 pouces, la batterie jusqu’à 5000 mAh et l’appareil photo jusqu’à un énorme 108MP.

Protégez-vous avec les offres ExpressVPN, NordVPN, Surfshark et plus

Le Galaxy S20 de base sera disponible dans les couleurs rose nuage, gris cosmique et bleu nuage. Le S20 + aura le Cosmic Grey, le Cosmic Black et le Cloud Blue tandis que le S20 Ultra sera uniquement disponible en Cosmic Grey et Cosmic Black.

Source: Andrew Martonik / Android Central

Tous ces éléments fonctionneront avec la bande 5G basse bande de T-Mobile et le réseau moyenne bande de Sprint, mais seuls les S20 + 5G et Ultra 5G prendront en charge la 5G à ondes millimétriques. Le réseau à ondes millimétriques de T-Mobile est à ses balbutiements, mais il y a certains endroits, tels que les stades de football, qui pourraient voir un ralentissement du réseau.

Le Galaxy S20 commence à 1000 $ avec 128 Go de capacité de stockage. Le stockage est extensible sur tous les téléphones. Le S20 + commence à 1200 $ à 128 Go et s’élève à 1300 $ pour 512 Go. Enfin, l’Ultra commence à 1400 $ avec 128 Go et 1600 $ pour 512 Go de stockage. Ces téléphones ont le meilleur matériel possible et un prix qui correspond à cela, mais vous pourriez peut-être économiser de l’argent avec un échange.

Vous pouvez également payer mensuellement pendant 24 mois à partir de 41,67 $ par mois sur le Galaxy S20 avec 0 $ d’acompte. Le S20 + est de 50 $ par mois avec 150 $ d’acompte et le S20 Ultra est de 58,24 $ par mois avec 200 $ d’acompte.

Comment transférer mes données?

Le logiciel Smart Switch de Samsung est l’un des meilleurs de l’industrie et fonctionne avec Android, iOS et même Windows Phone. Vous pouvez utiliser un câble USB pour transférer tous les fichiers et applications compatibles sur votre nouveau téléphone pendant le processus de configuration. Vous pouvez également sauvegarder votre téléphone dans le cloud en utilisant un compte Samsung ou votre compte Google. Si vous l’avez fait, vous devriez pouvoir restaurer votre sauvegarde en vous connectant.

Si vous changez d’iPhone, assurez-vous de désactiver iMessage avant d’effectuer le changement ou vous pourriez rencontrer des problèmes ennuyeux avec les SMS.

Comment obtenir la 5G?

Chaque plan T-Mobile prend en charge la 5G sans frais supplémentaires. Tant que vous avez un compte avec T-Mobile et que vous vivez dans une zone couverte, vous devriez pouvoir accéder à la 5G. Consultez la carte de couverture 5G de T-Mobile pour en être sûr.

La ligne de base S20 prendra en charge le réseau basse bande de T-Mobile ainsi que le réseau moyenne bande de Sprint, mais les deux plus grands modèles pourront accéder au réseau 5G à ondes millimétriques plus rapide. Actuellement, ce réseau n’est disponible que dans une poignée de villes, mais l’expansion continue dans les centres-villes densément peuplés est probable et pourrait valoir la peine pour quelqu’un qui a besoin de la connexion la plus rapide et la plus cohérente possible même lorsqu’une tour est occupée.

Pour la majorité des gens, les combinaisons de bande 5G basse et moyenne bande avec LTE en tant que sauvegarde devraient être nombreuses et constituer une mise à niveau majeure par rapport à la 4G.

Source: Android Central

Quels plans devriez-vous obtenir?

T-Mobile a trois plans, Essentials, Magenta et Magenta Plus et ils sont tous livrés avec des données illimitées. Les plans plus importants augmentent la quantité de données de hotspot que vous obtenez avec la mise à niveau de la qualité de streaming vidéo sur le plan Magenta Plus haut de gamme. Certains autres goodies sont inclus, comme Netflix sur les deux plans Magenta.

Tous ces plans incluent des données 5G sans frais supplémentaires.

Des plans

Essentiel

Magenta

Magenta Plus

Talk and Text

Illimité

Illimité

Illimité

Les données

Illimité

Illimité

Illimité

Diffusion

Dakota du Sud

Dakota du Sud

HD

Point chaud

Vitesse 3G uniquement

Vitesse LTE de 3 Go

Vitesse LTE de 20 Go

Suppléments

Aucun

Taxes et frais inclus

Netflix SD

Wi-Fi en vol d’une heure

Taxes et frais inclus

Netflix HD

Wi-Fi en vol illimité

Mexique et Canada

Données 2G

5 Go de données 4G

5 Go de données 4G

Prix ​​pour 1 ligne

60 $

70 $

85 $

Tous ces plans fonctionneront avec la nouvelle série S20, mais pour tirer le meilleur parti de votre téléphone, mais le plan Magenta a le meilleur équilibre de fonctionnalités avec suffisamment de données de point d’accès LTE pour vous permettre de passer au travers. Si vous voyagez beaucoup, le plan Magenta Plus est le plus logique avec le Wi-Fi en vol, une plus grande quantité de données de hotspot et une vidéo en streaming de meilleure qualité.

En savoir plus sur les plans de T-Mobile

Potentiel 5G majeur

Avec la 5G sur tous les modèles de la gamme S20 et la T-Mobile 5G couvrant la majorité des Américains, la série Galaxy S20 de Samsung semble être la solution idéale pour T-Mobile. T-Mobile a continuellement amélioré son réseau 5G à bande basse à travers le pays et déployé la 5G à ondes millimétriques dans quelques endroits clés. Non seulement cela, une fois que T-Mobile aura fini d’acquérir Sprint, ces téléphones seront également compatibles avec la 5G milieu de gamme de Sprint. Cela fait de T-Mobile l’un des meilleurs paris possibles pour votre nouveau Galaxy S20.

Nouvelles galaxies

Samsung Galaxy S20

Prenez-le pour T-Mobile avec 5G inclus

La série Galaxy S20 poursuit la tendance de Samsung de rendre certains des meilleurs téléphones Android possibles avec des mises à niveau massives de l’appareil photo, un écran 120 Hz et de grandes batteries.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine?

Chaque semaine, le podcast Android Central vous apporte les dernières nouvelles technologiques, analyses et prises de vues, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous à Pocket Casts: Audio

Abonnez-vous à Spotify: Audio

Abonnez-vous sur iTunes: Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.