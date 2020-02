Galaxy S20 sur Verizon: tout ce que vous devez savoir

Source: Andrew Martonik / Android Central

La série Galaxy S20 est la plus récente gamme de téléphones de Samsung et elle introduit un nouveau matériel vraiment impressionnant dans le monde Android. Les deux plus grands modèles, le S20 + et le S20 Ultra, seront disponibles sur Verizon et prendront en charge le réseau ultra large bande 5G rapide de Verizon. Voici ce que vous devez savoir si vous êtes prêt à passer à l’un des nouveaux téléphones de Samsung sur Verizon.

Verizon Galaxies

Samsung Galaxy S20 +

Prenez-le pour Verizon avec 5G inclus

La série Galaxy S20 poursuit la tendance de Samsung de rendre certains des meilleurs téléphones Android possibles avec des mises à niveau massives de l’appareil photo, un écran 120 Hz et de grandes batteries.

Quand est-ce que ça sort?

La série S20 a été annoncée le 11 février et sera disponible en précommande chez Verizon le 21 février. Vous pouvez vous inscrire aux mises à jour de précommande pour le Galaxy S20 + et le Galaxy Ultra sur le site Web de Verizon. Vous pouvez également en réserver un auprès de Samsung. Le téléphone sera disponible le 6 mars.

Comment est le téléphone?

Si vous voulez tout savoir sur le Galaxy S20, consultez notre aperçu pour en savoir plus. Voici les bases des modèles Verizon.

Verizon saute le plus petit téléphone S20 et se dirige directement vers les S20 + et S20 Ultra pour l’instant. Le S20 + dispose d’un grand écran de 6,7 pouces avec une batterie de 4500 mAh ainsi qu’un appareil photo 64MP. Le S20 Ultra prend l’écran jusqu’à 6,9 pouces, la batterie jusqu’à 5000 mAh et l’appareil photo jusqu’à un énorme 108MP.

Le S20 + sera disponible en Cosmic Grey, Cosmic Black et Cloud Blue tandis que le S20 Ultra ne sera disponible qu’en Cosmic Grey et Cosmic Black.

Les Galaxy S20 + et S20 Ultra prennent tous deux en charge le réseau ultra large bande 5G de Verizon, qui est maintenant disponible dans certaines parties de 34 villes et d’autres à venir. Le réseau 5G de Verizon est connu pour être très rapide mais grâce à son réseau à ondes millimétriques, il ne va pas très loin. Heureusement, Verizon possède l’un des meilleurs réseaux 4G LTE sur lequel se reposer si vous n’êtes pas encore couvert.

Le Galaxy S20 + commence à 1200 $ à 128 Go et s’élève à 1300 $ pour 512 Go. Le Galaxy S20 Ultra commence à 1400 $ avec 128 Go et 1600 $ pour 512 Go de stockage. Ces téléphones ont le meilleur matériel possible et un prix qui correspond à cela, mais vous pourriez peut-être économiser de l’argent avec un échange.

Vous pouvez également payer mensuellement avec le S20 + à 49,99 $ par mois pendant 24 mois. Le S20 Ultra coûtera 58,33 $ par mois.

Comment transférer mes données?

Le logiciel Smart Switch de Samsung est l’un des meilleurs de l’industrie et fonctionne avec Android, iOS et même Windows Phone. Vous pouvez utiliser un câble USB pour transférer tous les fichiers et applications compatibles sur votre nouveau téléphone pendant le processus de configuration. Vous pouvez également sauvegarder votre téléphone dans le cloud en utilisant un compte Samsung ou votre compte Google. Si vous l’avez fait, vous devriez pouvoir restaurer votre sauvegarde en vous connectant.

Si vous changez d’iPhone, assurez-vous de désactiver iMessage avant de faire le changement ou vous pourriez rencontrer des problèmes ennuyeux avec les SMS.

Vous devrez vous connecter à votre compte Verizon pour l’activer en ligne ou visiter une boutique Verizon pour obtenir de l’aide. Si vous achetez votre appareil dans un magasin Verizon, ils devraient s’occuper de l’activation pour vous.

Quel plan dois-je obtenir?

Un large éventail de plans est disponible pour les clients de Verizon, y compris des plans de données partagées et illimité, cependant, avec un téléphone 5G phare comme le Galaxy S20 + ou S20 Ultra, cela vaut la peine de passer à illimité, surtout si vous êtes intéressé par la 5G.

Vous pouvez obtenir un accès 5G sur les quatre plans illimités standard proposés par Verizon. Si vous avez juste besoin des bases sans support 5G, le plan Start Unlimited devrait bien fonctionner pour n’importe qui. Vous obtenez uniquement un streaming vidéo 480p sans hotspot ou données premium, mais cela devrait fonctionner pour les utilisateurs légers. Vous pouvez ajouter un accès 5G à ce plan pour 10 $ par mois, mais pour ce prix, vous pouvez simplement passer au plan illimité Play More ou Do More et obtenir plus de fonctionnalités.

Si vous souhaitez accéder à la 5G, vous aurez besoin de l’un de ces plans.

Plans 5G

Jouez plus illimité

Faites plus illimité

Obtenez plus illimité

Talk and Text

Illimité

Illimité

Illimité

Accès 5G

Oui

Oui

Oui

Données Premium

25 Go

50 Go

75 Go

Diffusion

720p

480p

720p

Point chaud

Vitesse LTE de 15 Go

Vitesse LTE de 15 Go

Vitesse LTE de 30 Go

Suppléments

Apple Music

500 Go de stockage cloud Verizon

Apple Music

500 Go de stockage cloud Verizon

Prix ​​pour 1 ligne

80 $

80 $

90 $

Les plans illimités Play More et Do More sont très similaires, sauf que le plan Play More est plus axé sur le streaming et l’utilisation occasionnelle grâce à sa vidéo 720p et Apple Music inclus. Le plan Do More est davantage axé sur la productivité avec le double des données premium et le stockage cloud inclus.

Vous devez également vous rappeler que Verizon considère que toute utilisation de la 5G sur son utilisation Ultra Wideband est illimitée en termes de qualité de streaming et d’utilisation de hotspot. Vérifiez les cartes de couverture 5G de Verizon et si vous avez accès à la 5G, diffusez en continu.

Découvrez les forfaits illimités de Verizon

Un modèle de moins que les autres

Pour le meilleur ou pour le pire, Verizon est all-in sur son réseau Ultra Large Bande 5G à ondes millimétriques. Le Galaxy S20 de base ne prend pas en charge l’onde millimétrique 5G et, par conséquent, nous ne le voyons pas sur Verizon. Cela signifie que le coût de base pour entrer dans les nouveaux produits phares de Samsung sur le réseau de Verizon est de 200 $ de plus que les autres réseaux, mais vous savez que vous obtenez l’un des téléphones 5G les plus rapides et les plus performants de Verizon.

