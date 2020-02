Galaxy S20 Ultra [Review]: Trop d’une bonne chose

Source: Andrew Martonik / Android Central

J’ai vécu ça tant de fois auparavant. Samsung a un nouveau téléphone phare. Il est indéniablement meilleur que son dernier téléphone phare. Et c’est encore une fois plus cher que son prédécesseur. Le Galaxy S20 Ultra porte cette formule à un niveau encore plus élevé pour 2020, avec un écran absolument énorme et un tout nouveau système de caméra qui est un cran au-dessus des autres modèles de Galaxy S20 de Samsung. Et le prix? Un gros: 1400 $.

Mais pour faire suite à une série Galaxy S10 qui était plutôt conservatrice, il est bon de voir Samsung y aller vraiment avec un modèle “Ultra” haut de gamme cette année. C’est censé être celui des passionnés, des fans, des nerds qui veulent tous le plus grand et le meilleur que Samsung puisse offrir, quel que soit le coût. Honnêtement, c’est à peu près le playbook que la série Galaxy Note a suivi.

Décrivons la performance de Samsung sur la promesse d’un téléphone ultra phare.

D’un coup d’œil

Samsung Galaxy S20 Ultra

Conclusion: Samsung a fait tout son possible avec le Galaxy S20 Ultra, ignorant les problèmes de taille et de prix pour vous offrir le meilleur et le meilleur dans tous les aspects. Vous obtenez absolument tout dans ce téléphone, avec un écran magnifique et des spécifications haut de gamme. Le nouveau système de caméra est facilement le meilleur de Samsung, et la durée de vie de la batterie est exceptionnelle tant que vous n’activez pas le mode d’affichage 120 Hz.

Le bon

Grand écran de haute qualité

Design Samsung classique et qualité de fabrication

Spécifications et performances incroyables

Clichés de l’appareil photo extrêmement nets

La caméra zoom a une réelle utilisation jusqu’à 15X

Le mauvais

Le capteur d’empreintes digitales intégré est lent et souvent capricieux

Sera trop gros et trop lourd pour certains

La batterie souffre gravement avec 120 Hz activé

Extrêmement cher, mais présente encore des lacunes

Pas de prise casque

Galaxy S20 Ultra Matériel et design

Allons-y dès le départ: oui, le Galaxy S20 Ultra est massif. J’ai passé plusieurs paragraphes à discuter de sa taille dans mon premier exposé pratique. Mais ce n’est pas du tout pour se plaindre de la taille du téléphone, car il n’est pas nécessaire – s’il est trop grand pour vous, vous pouvez simplement acheter un Galaxy S20 ou S20 +. C’est plus un mot de prudence: n’achetez pas seulement le S20 Ultra pour sa batterie plus grande et ses appareils photo améliorés en pensant qu’il est à peu près de la même taille que le S20 +, car il ne l’est pas.

Le S20 Ultra est massif, à tous points de vue. Vous devez être prêt pour cela.

Le S20 Ultra est le téléphone le plus gros et le plus lourd que vous trouverez de ce côté de l’ASUS ROG Phone II, et ce n’est pas une bonne entreprise en matière d’ergonomie. Il est environ 18% plus lourd que le S20 +, et le poids combiné à sa hauteur et sa largeur considérables peuvent le rendre peu maniable. La plupart du temps, je l’ai bien géré, mais j’ai également de grandes mains – beaucoup de gens peuvent avoir à deux mains celui-ci ou utiliser une sorte de PopSocket ou une sonnerie de téléphone. Continuons.

Je dirais que le design de Samsung est un peu ancien et manque de nouvelles idées, mais le fait que le Galaxy Fold et le Galaxy Z Flip existent combattent cette notion. Samsung peut faire des choses nouvelles et intéressantes avec le matériel, mais il n’a pas besoin de le déployer dans sa gamme Galaxy S – il vaut beaucoup mieux apporter des améliorations itératives et affiner ce qui a déjà été incroyablement réussi depuis plusieurs années.

Il n’y a presque rien dans ce design qui se démarque. Mais il est parfaitement exécuté.

Et c’est ce que nous avons ici. Vu de face ou de côté, il n’y a rien de nouveau ou visuellement intéressant. Sans la saillie massive de l’appareil photo à l’arrière, vous ne seriez pas en mesure de dire à laquelle des cinq dernières générations de Galaxy S appartient ce téléphone. Ce sont les grandes vitres typiques – maintenant le dernier Gorilla Glass 6 de Corning – avec un cadre en métal solide entre les deux. Le verre a les courbes serrées habituelles de Samsung des deux côtés, bien qu’il soit plus prononcé à l’arrière.

La vitre frontale ne se courbe pas aussi dramatiquement que sur les appareils précédents, bien que l’effet de fournir un bord “infini” soit le même car il a rétréci encore plus l’écran. Et je l’apprécie, car cela facilite l’utilisation des gestes secondaires d’Android 10. Ajoutez à cela la nouvelle découpe de caméra frontale unique qui est centrée, et il y a encore moins d’interruptions visuelles pour profiter de cet écran.

La taille de la bosse de la caméra est gênante physiquement et dans ce qu’elle fait aux sons de vibration.

Ce n’est pas parce que ce design n’est pas particulièrement excitant que l’exécution n’est pas excellente. L’ajustement et la finition de Samsung sont de premier ordre, les matériaux se combinent parfaitement et il semble solide – plus encore dans le S20 Ultra que dans les autres modèles compte tenu de sa taille. En supposant que le téléphone n’est pas trop lourd pour vous, le poids se traduit bien par un sentiment de qualité.

Le seul angle mort dans la conception est pratique – dans les deux sens du terme. Le boîtier de la caméra arrière est énorme, car il doit contenir quatre capteurs de caméra distincts et un objectif zoom extrêmement grand qui utilise un prisme pour s’adapter à cette taille. Mais même dans ce téléphone plus épais que la plupart, la bosse de l’appareil photo dépasse encore de quelques millimètres et est large et haute, même dans la proportion de ce téléphone large et haut.

Il est si grand qu’il fait vibrer le téléphone horriblement fort sur n’importe quelle surface plane lorsqu’il vibre, même lorsque je baisse la vibration. Il dépasse également suffisamment pour être accroché au bord des poches de mon pantalon. Ce téléphone mérite un étui, ne serait-ce que pour minimiser la quantité de bosses de l’appareil photo.

Écran Galaxy S20 Ultra

Le dernier écran haut de gamme de Samsung, le Galaxy Note 10+, était déjà un exemple parfait de tout ce que nous voulions d’un écran de téléphone. Et puis, Samsung s’est surpassé avec le Galaxy S20 Ultra. Je n’ai trouvé aucune marque négative sur cet écran. Il est exceptionnel en termes de luminosité, de couleurs, d’angles de vision, de réflectivité et de toute autre partie de l’expérience d’affichage qui compte.

Il s’agit d’un écran exceptionnel, et vous en obtenez plus que sur tout autre téléphone Samsung.

L’écran de l’Ultra est toujours légèrement plus grand que le Note 10+, à 6,9 pouces, ce qui en fait le plus grand écran de smartphone de Samsung. Mais il ne s’agit pas uniquement d’améliorations marginales des qualités et de la taille, il a un énorme avantage en ce qu’il a doublé le taux de rafraîchissement à 120 Hz, qui est la dernière frontière de la fluidité de l’affichage. En doublant le rafraîchissement, chaque bit de mouvement sur l’écran est incroyablement fluide.

Vous le remarquez évidemment le plus lorsque vous faites défiler les flux et les listes, mais cela s’applique inconsciemment à chaque mouvement et à chaque animation – ouverture d’applications, abaissement de l’ombre de notification, glissement dans les tiroirs latéraux et tout le reste. C’est juste agréable à l’œil, et vous en êtes rapidement gâté d’une manière que vous ne réalisez pas avant de revenir à un écran à 60 Hz. De toute évidence, vos yeux se réajustent à 60 Hz de la même manière, mais j’adore le look de 120 Hz chaque fois que je l’ai.

Le mode 120 Hz est uniquement disponible avec la résolution FHD + par défaut – si vous souhaitez exploiter au maximum toutes les capacités de l’affichage en QHD +, vous redescendez jusqu’à 60 Hz. Mais cela en soi est un bon compromis; même si vous vous en tenez à 60 Hz, je ne vois aucune raison d’augmenter la résolution. Je sais que mes yeux ne sont plus ce qu’ils étaient, mais je ne peux pas dire que ce téléphone fonctionne avec une résolution FHD + “uniquement” prête à l’emploi.

Logiciel et performances du Galaxy S20 Ultra

Source: Andrew Martonik / Android Central

En ce qui concerne les téléphones haut de gamme, c’est juste un fait que les performances des logiciels vont être exceptionnelles. Avec un Snapdragon 865 et 12 Go de RAM, il n’y a pas eu un seul instant d’hésitation ou même une suggestion de ralentissement dans tout ce que j’ai fait avec le téléphone. Samsung vous permet désormais de “verrouiller” trois applications en mémoire afin qu’elles ne soient pas fermées, mais je n’ai même pas trouvé cela nécessaire compte tenu de la quantité de mémoire disponible et de la rapidité de réouverture des applications. Vous allez pouvoir lancer tout ce que vous voulez sur ce téléphone pendant deux ans sans problème – il est incroyablement surdimensionné.

Spécifications complètes de la série Galaxy S20

Les performances ne seront jamais un problème sur ce téléphone, peu importe ce que vous devez faire.

Le logiciel One UI 2, construit sur Android 10, sera familier à tous ceux qui ont utilisé un téléphone Samsung au cours des derniers mois. En dehors de quelques petits ajustements, il s’agit du même logiciel qui a été envoyé dans une mise à jour des deux dernières générations de produits phares de Samsung, et c’est généralement une bonne chose. Le logiciel de Samsung souffre toujours de fonctionnalités et d’applications dupliquées, mais il est entièrement gérable si vous êtes prêt à entrer et à désactiver ou à modifier tout ce que vous ne voulez pas. Et en même temps, il a fait un excellent travail d’intégration des nouvelles fonctionnalités d’Android 10.

Samsung a également intégré les appels vidéo Google Duo directement dans le numéroteur, ce qui signifie que vous obtenez un bouton d’appel vidéo transparent juste à côté du bouton d’appel normal lorsque vous appelez quelqu’un qui a l’application. Mieux encore, les appels vidéo sont en 1080p, ce qui est parfait. Je suis constamment surpris par la capacité de Duo à maintenir une qualité vidéo élevée même sur les données mobiles, et son intégration dans le numéroteur plutôt que dans une application distincte est une énorme amélioration – ce genre de chose n’est qu’une fonctionnalité, pas digne d’une autre app.

Avec toute l’attention ailleurs, nous ne pouvons pas oublier que la prise casque est maintenant partie.

La série Galaxy S20 a peut-être perdu la prise casque, suivant les traces de la Note 10+, mais elle conserve toujours une qualité de haut-parleur solide. Comme ses téléphones précédents, ce ne sont pas des haut-parleurs stéréo de taille égale, mais la combinaison du haut-parleur à déclenchement vers le bas et de l’écouteur surdimensionné offre une bonne séparation et beaucoup de volume – bien qu’aux niveaux supérieurs, vous sentiez un fin hochet dans le dos du téléphone qui secoue. D’un autre côté, vous n’obtenez aucun cliquetis du moteur haptique, qui est solide pour le retour de force dans toutes les actions d’interface. Je viens de baisser l’intensité de quelques clics par défaut, et j’étais très content des haptiques.

La seule partie de l’expérience quotidienne qui est un problème majeur est le capteur d’empreintes digitales. Il s’agit du même capteur que le Galaxy S10, c’est-à-dire qu’il n’est pas bon. J’ai donné au Galaxy S10 une pause pour son capteur d’empreintes digitales lent et incohérent étant donné qu’il était au début de la vie des capteurs intégrés à l’écran – mais l’année dernière, les choses se sont beaucoup améliorées et Samsung doit être appelé à utiliser une technologie inférieure ici. Le capteur est lent à répondre, qu’il accepte ou refuse une impression, et la zone de reconnaissance est vraiment petite. Heureusement, il a été légèrement remonté pour être plus facilement accessible naturellement, mais c’est toujours un point faible de ce matériel et une décision déconcertante lorsqu’il existe de bien meilleurs composants.

Autonomie de la batterie du Galaxy S20 Ultra

Avec une plate-forme Snapdragon 865 super efficace et une énorme batterie de 5000 mAh, le S20 Ultra devrait avoir une longévité exceptionnelle par rapport au Galaxy S10 +. Mais il n’y a pas de réponse unique à “comment est la vie de la batterie sur le Galaxy S20 Ultra?” – car cela dépend fortement de l’utilisation de l’affichage en mode 60 Hz ou 120 Hz.

Comme je l’ai dit clairement, je l’amour l’apparence du mode 120Hz. Mais maintenant, je sais pourquoi il n’est pas activé par défaut: cela détruit la durée de vie de la batterie de ce téléphone.

Le mode 120 Hz a l’air incroyable, mais détruit absolument la durée de vie de votre batterie. C’est dommage.

Avec 120 Hz allumé, j’ai vu une réduction de 20 à 30% de la durée de vie totale de la batterie au cours de la journée, et rend la durée de vie de votre batterie considérablement plus dépendante de la quantité d’énergie de votre écran. Avec seulement 3 heures de temps d’écran en une journée, 120 Hz n’a pas d’effet démesuré sur la durée de vie de la batterie et vous pouvez vous en sortir très bien. Mais si vous passez à 4 ou 5 heures … vous n’allez pas finir la journée sans recharger. Avec 120 Hz activé et plus de 5 heures de temps d’écran pendant le tournage de notre vidéo d’examen, j’ai atteint 10% de batterie en seulement 12 heures plusieurs jours d’affilée. C’est carrément mauvais pour une batterie de cette taille.

Les tests du Guide de Tom montrent à quel point le commutateur nuit à la durée de vie de la batterie, avec leur test de navigation (qui maintient l’écran tout le temps) prenant un coup de 3 heures, ou 25%, lors du passage à 120 Hz. Et pour ce que ça vaut, lors de leurs tests, le S20 Ultra, même à 60 Hz, était plus faible que le S10 + avec sa batterie 1800mAh plus petite de 18%.

Après des jours à utiliser le mode 120Hz, et à aimer l’écran mais à détester la durée de vie de la batterie, je suis revenu à 60Hz à contrecœur et j’ai vu un changement immédiat. Tout à coup, il a commencé à fonctionner comme mon Galaxy S10 +: la durée de vie de la batterie était prévisible et longue. 4 ou 5 heures de temps d’écran ne me posaient aucun problème et me laissaient encore 20% de batterie à la fin d’une longue journée. C’est un compromis malheureux à faire, mais j’utiliserai mon S20 Ultra en mode 60Hz pour pouvoir l’utiliser sans penser à la durée de vie de la batterie.

Si j’abandonne et utilise 60 Hz, la durée de vie de ma batterie est spectaculaire.

J’espère sérieusement que Samsung a une mise à jour en cours pour inclure une sorte de mode de taux de rafraîchissement “dynamique” qui peut permettre au téléphone d’augmenter et de diminuer le taux de rafraîchissement selon les besoins pour adapter le contenu à l’écran. Avec cette perte de puissance dramatique de la commutation à 120 Hz, il est clair que le téléphone fonctionne constamment à ce taux de rafraîchissement – ce qui est totalement inutile, vous n’avez pas besoin de fonctionner à 120 Hz lorsque vous regardez une image statique ou que vous regardez une vidéo qui n’est que en 30 ou 60 images par seconde de toute façon. J’espère que Samsung pourra le comprendre, car si ce n’est pas le cas, je suis bloqué sur 60Hz.

La recharge est cependant un effort rapide, même avec cette grosse batterie. Le chargeur intégré fait passer le téléphone de 1% à 60% en seulement 30 minutes et ne prend que 35 minutes supplémentaires pour obtenir le reste du chemin à 100%. C’est génial étant donné que ce n’est même pas la vitesse de charge maximale que le téléphone peut prendre – vous pouvez l’accélérer davantage avec un chargeur de 45 W. Et bien sûr, vous pouvez charger plus lentement sur un pad sans fil, ce qui en soi est encore assez rapide si vous utilisez l’un des propres chargeurs de Samsung.

Appareils photo Galaxy S20 Ultra

La taille du S20 Ultra va de pair avec ses capacités de caméra – Samsung avait une tonne d’espace pour travailler, et même il devait introduire un énorme bossage de caméra. En effet, l’ensemble de caméras du S20 Ultra est même une mise à niveau par rapport aux S20 et S20 + standard, avec un appareil photo principal de 108 MP, un téléobjectif de 48 MP avec un zoom hybride jusqu’à 100X et un appareil photo ultra-large de 12 MP (le même que le S20) pour compléter le ensemble.

Appareil photo principal

Il s’agit clairement d’un énorme bond en avant dans la technologie des capteurs pour Samsung, abandonnant un système qu’il utilisait depuis des années au profit d’un capteur considérablement plus grand capable d’utiliser un binning de 9 à 1 pixel pour une taille de pixel efficace énorme pour produire des prises de vue de 12 MP. Il capture des données de bas niveau nettement meilleures et considérablement plus de lumière, ce qui se traduit par de meilleures photos que la dernière génération.

Cet appareil photo a d’excellents fondamentaux, mais aussi un tas de bizarreries historiques de l’appareil photo de Samsung.

Mais il y a un problème: on a toujours l’impression que ces données passent par un traitement très similaire. Celles-ci ressemblent toujours beaucoup à des photos “http://feeds.androidcentral.com/Samsung”, avec toutes les bizarreries et fonctionnalités typiques de Samsung – dont les effets sont simplement réduits par le fait qu’il commence avec un très grand capteur.

Samsung aime toujours affiner agressivement les photos, ce qui rend souvent les choses superbes mais va parfois par dessus bord et écrase les détails dans un désordre taché et rugueux – et le problème est aggravé dans les photos en basse lumière. Dans les scènes d’intérieur, il adoucit toujours les visages à un état non naturel, même si je l’ai trouvé super avec une peau bien éclairée. J’ai un dégoût particulier pour l’approche de Samsung en matière de HDR, qui semble bloquée dans le passé. Il y a peu de subtilité dans la façon dont le HDR traite les photos; c’est soit éteint ou pleinement sur. Vous obtenez si souvent des couleurs sursaturées, des reflets soufflés, des ombres trop éclaircies et des halos lumineux dans n’importe quelle prise de vue avec un ciel.

Le mode nuit passe par-dessus bord avec le traitement, mais heureusement, les prises de vue en basse lumière sont heureusement automatiques.

En basse lumière, le mode Nuit de Samsung peut produire de vrais gagnants, mais c’est l’exception et non la règle. Pour la plupart, il faut tellement de temps pour capturer – entre 5 et 20 secondes selon mon expérience – qu’il est impossible de maintenir votre main suffisamment stable pour obtenir un tir net. Et cela donne généralement une photo qui a une luminosité éclatée et une balance des blancs trop chaude. Heureusement, le mode automatique fonctionne étonnamment bien en basse lumière, prenant des photos équilibrées avec juste la bonne quantité de luminosité et de bonnes couleurs tout en conservant des lignes et des détails super nets.

Mais tout comme les prises de vue en plein jour, vous pouvez obtenir des oscillations occasionnelles avec un sujet super flou ou trop net qui ne vaut pas la peine d’être enregistré. Les photos en basse lumière sont difficiles, et même si les spécifications du capteur de l’appareil photo devraient permettre à Samsung de prendre les meilleures photos en basse lumière de sa catégorie, elles ne sont toujours pas à la hauteur des performances constantes fixées par Google. Certains des premiers utilisateurs de Galaxy S20 Ultra ont eu des problèmes avec la mise au point automatique en recherche constante et ne pouvant pas verrouiller un sujet, et bien que je n’aie pas vu le problème au-delà de quelques cas isolés, Samsung a déjà déclaré qu’il prévoyait de publier une mise à jour pour résoudre le problème.

Je veux aimer cet appareil photo, car il prend des photos incroyables, mais son incohérence est frustrante.

La caméra est finalement très frustrante, et je suis dur avec elle ici parce que je vouloir l’aimer. Parce que je peux tous les deux prendre incroyable des photos qui correspondent facilement, voire battent, au Pixel 4 XL … et prennent également des puants complets que je ne sauvegarderais même pas dans ma galerie, sans parler de les partager. Regardez cette galerie de photos ci-dessus. Chacune est une superbe photo dont je suis incroyablement fier et que je n’hésite pas à partager. Les couleurs, les détails et la plage dynamique sont tous excellents, et cet appareil photo génère un bokeh naturel incroyable.

Mais vous ne voyez pas toutes les photos que j’ai prises avant et après qui étaient ternes ou carrément des ordures. Pour tous les problèmes d’appareil photo de Samsung au cours des deux dernières générations de la série Galaxy S, ils étaient incroyablement cohérents: je savais ce que j’allais obtenir et je savais où étaient ses défauts. Avec le S20 Ultra, les défauts sont une cible mouvante, et je n’ai pas autant confiance que je sais ce que j’aurai quand j’appuierai sur ce déclencheur. Le plafond est incroyablement haut, mais le sol est également incroyablement bas pour un téléphone haut de gamme coûteux.

Caméra téléobjectif (zoom)

Vous pouvez obtenir de superbes zooms 5-10X qui ont les mêmes caractéristiques que l’appareil photo principal.

L’objectif massif “Space Zoom” du S20 Ultra offre un zoom optique 4X devant un capteur 48MP, offrant un zoom 10X “sans perte” et un recadrage numérique agressif par la suite. Cela vous dit la plupart de ce que vous devez savoir ici: cet appareil photo peut prendre vraiment de bons coups jusqu’à 10X, puis les choses tombent précipitamment lorsque vous allez au-delà.

Après avoir surmonté l’effet initialement discordant du bouton “téléobjectif” vous amenant directement en 5X, j’ai vraiment apprécié de prendre des photos avec zoom avec cet appareil photo. La qualité ne correspond pas au capteur principal, mais la nouvelle perspective offerte par le champ de vision plus serré vaut le compromis. N’importe où entre 5 et 10X, j’ai pris des photos vraiment solides que j’ai appréciées, et même si elles ont le même mélange de problèmes que je mentionne ci-dessus, il n’y a pas d’autre inconvénient majeur des zooms. Même les prises de vue en basse lumière et en intérieur étaient bonnes en 5X, et l’objectif zoom produit toujours un bokeh fantastique si vous le configurez correctement – bien que la seule ride dans ces deux situations soit une longue distance focale minimale, environ trois pieds.

J’ai pu prendre quelques clichés à 20X et même 30X dans des conditions d’éclairage parfaites avec des sujets à une bonne distance que j’aimais, mais il y a une nette baisse de qualité qui montre que vous avez pris une photo très recadrée. L’extension complète à 100X n’a ​​aucune utilité, car il semble que vous ayez recréé la scène à l’aide de blocs LEGO, alors ne laissez pas la marque ou le marketing de Samsung vous y influencer. Mais si vous ignorez tous ces éléments à zoom élevé et que vous vous concentrez uniquement sur la qualité à des niveaux inférieurs, Samsung fait absolument les choses ici.

Appareil photo ultra large

Je suis très heureux de voir Samsung garder l’appareil photo ultra-large tout en se concentrant tellement sur le zoom cette année. La caméra s’est également améliorée par rapport à l’année dernière, de manière notable. Dans un bon éclairage, les prises de vue ultra-larges ne semblent pas très éloignées de la qualité de l’appareil photo principal, ce qui est très apprécié d’un capteur jouant le deuxième violon. En basse lumière, vous êtes déçu par le petit capteur et l’ouverture f / 2,2, ce qui est normal, mais au moins les prises de vue dans un éclairage bon à mixte ne tombent pas à plat.

Avoir la liberté de filmer partout depuis ce zoom ultra large jusqu’au zoom 10X fait du S20 Ultra un système de caméra incroyablement polyvalent.

Caméra frontale (selfies)

La nouvelle caméra frontale de 40 mégapixels vous permet de prendre des photos en haute résolution de 40 mégapixels si vous en avez vraiment besoin, à condition de prendre des photos sous un éclairage parfait, mais sinon, il vaut mieux s’en tenir au binning de 4 à 1 pixel pour des prises de vue de 10 mégapixels . Les selfies sont bons chaque fois qu’il y a suffisamment de lumière, vous vous sentirez donc toujours bien à l’extérieur et pendant la journée.

Le seul problème vient de la faible luminosité, où la caméra tombe toujours à plat comme vous vous en doutez pour un minuscule capteur orienté vers l’avant. Dans les environnements intérieurs sombres ou la nuit à l’extérieur, les selfies se transforment en un désordre granuleux et taché. Rien ne peut égaler l’utilisation de Pixel 4 de Night Sight sur la caméra frontale, semble-t-il.

Quel que soit le scénario, vous pouvez prendre quelques mesures pour vraiment prendre les meilleurs selfies S20 Ultra. Désactivez le mode beauté, qui adoucit excessivement les traits du visage. Allumez le retardateur de 2 secondes pour pouvoir appuyer sur le déclencheur puis stabiliser votre main avant de prendre la photo. Et activez le flash de l’écran lorsque vous prenez une photo en basse lumière – c’est ennuyeux, mais cela aide vraiment ce petit capteur.

Vidéo (8K, 4K et stabilisé)

Courte section ici, parce que Samsung n’a pas fait autant de sauts dans ces domaines que dans les autres. Sur le plan vidéo, le grand mouvement est vers la vidéo 8K 24 ips, ce qui est excellent pour le marketing mais complètement inutile pour quiconque d’utiliser dans le monde réel. Le nombre de personnes disposant d’un téléviseur pouvant lire le 8K est si faible, ce n’est rien de plus qu’une démo technologique. Heureusement, vous pouvez également obtenir de très bonnes vidéos 4K 30 ou 60 ips, ainsi que 1080p 30 ou 60.

La stabilisation vidéo “Super Steady” a été améliorée pour ajouter une stabilisation de roulis, et bien qu’elle soit incroyablement fluide pour les situations où vous marchez, faites du vélo, dans une voiture (passagers seulement!) Ou suivez un objet se déplaçant dans une direction, je en fait, il l’a vu régulièrement tomber des images et bégayer en essayant de se déplacer ou de se déplacer d’avant en arrière dans plusieurs directions. Assez drôle, la prise de vue en stabilisation régulière à 1080p 30 ou 60 était presque aussi fluide, sans aucune perte d’image. (J’ai contacté Samsung à propos de ce problème.) Et lorsque vous désactivez Super Steady, vous avez la possibilité d’utiliser l’appareil photo ultra-large et de zoomer jusqu’à 20X. Je préfère donc m’en tenir à la vidéo 4K ou 1080p de base ici.

L’utilisation de la 5G peut être frustrante

Source: Andrew Martonik / Android Central

Cet avis s’applique à toute personne utilisant le Galaxy S20 Ultra sur n’importe quel opérateur dans le monde. Mais avec l’expansion des réseaux 5G, la combinaison de l’opérateur sur lequel vous vous trouvez et de l’endroit où vous vivez peut faire une grande différence dans votre expérience téléphonique. C’est pourquoi j’ai trouvé approprié de fournir mes dernières observations sur la 5G dans une section distincte du reste de la revue.

J’utilise Verizon à New York, et c’est incroyablement frustrant. Le réseau mmWave 5G de Verizon, malgré les dépenses intenses sur les panneaux d’affichage, les publicités en ligne et les publicités, est minuscule. D’une part, il est impressionnant que Verizon soit si transparent au sujet de sa couverture qu’il peut vous donner des cartes de couverture dans la rue. Mais la réalité est que lorsque votre carte de couverture doit être aussi granulaire, ce n’est pas de la «couverture».

Verizon a la 5G que vous pouvez mesurer en parcelles de quelques centaines de mètres de long sur certains blocs de la ville. Rues, intersections, parcs et places disparates. La situation est meilleure dans certaines autres villes avec moins d’obstacles et de problèmes d’infrastructure qu’à New York, mais ce n’est pas encore particulièrement rose. La couverture est finalement limitée aux zones extérieures et hyper-localisée à l’endroit où Verizon peut poivrer la zone avec plusieurs antennes mmWave. Et même lorsque vous vous trouvez dans une zone de couverture 5G, la direction dans laquelle vous vous trouvez, même au même endroit, peut faire une différence de 30% dans vos vitesses de téléchargement.

Je ne devrais pas avoir à me tenir au coin d’une rue pour “ trouver ” la 5G – et c’est ce qui est requis sur Verizon en ce moment.

Après quelques jours à chercher régulièrement la 5G, j’ai juste arrêté de m’en soucier. Je n’ai jamais eu une connexion 5G subrepticement quand je ne m’y attendais pas – la seule fois où je l’ai eue est quand je suis allé la chercher. J’ai vérifié la carte de couverture, j’ai marché jusqu’à ce coin de rue spécifique (rappelez-vous, toujours à l’extérieur) et je me suis tenu là en voyant l’indicateur de réseau passer de LTE à UWB … et j’ai effectué un test de vitesse pour m’assurer qu’il fonctionne. Je ne veux rien faire debout sur un trottoir à New York qui nécessite des vitesses 5G – même si elles sont comprises entre 500 Mbps et 1,5 Gbps dans mes tests.

Évidemment, la situation sera légèrement différente selon l’endroit où vous vivez. Et cela pourrait être entièrement différent si vous êtes sur le réseau Sub-6 5G de grande portée (mais beaucoup plus lent) de T-Mobile. Mais la nature aléatoire du réseau 5G de Verizon à ce stade a été un rappel que je dois penser à ce téléphone comme un appareil LTE pour l’instant, avec une radio 5G qui est finalement inactive et devrait être utilisée peut-être 18 mois après maintenant. C’est une bonne connaissance, car c’est un téléphone cher auquel vous pouvez vous accrocher pendant 2-3 ans, mais pour le moment, ce n’est pas un facteur dans un sens ou dans l’autre pour recommander le téléphone.

Galaxy S20 Ultra Devriez-vous l’acheter?

Samsung a tout mis en œuvre sur le Galaxy S20 Ultra et s’est fixé une barre extrêmement élevée en fixant le S20 Ultra à 1400 $. Et pour l’essentiel, il a tenu ses promesses.

Samsung a tout mis en œuvre sur le Galaxy S20 Ultra et a livré de nombreuses façons.

Le matériel en vaut la peine, et il ne fait aucun doute que les spécifications ont ce qu’il faut pour gérer tout et tout ce que vous voulez faire sur un téléphone – aujourd’hui et deux ans plus tard. Il possède toutes les fonctionnalités matérielles que vous souhaitez, un écran incroyable et une autonomie de batterie toute la journée sans souci. Les caméras sont également un grand pas en avant pour Samsung, avec la possibilité de faire correspondre la qualité de Google dans une variété de conditions d’éclairage, ainsi qu’un bon appareil photo grand angle et des prises de vue de haute qualité. Et la seule chose que vous avez abandonnée l’année dernière était une prise casque 3,5 mm.

Mais il y a des lacunes ici, et il est difficile de pardonner à ce prix. Le S20 Ultra est absolument énorme, et cela va immédiatement l’exclure pour de nombreuses personnes. Son mode d’affichage à 120 Hz est merveilleux, mais l’activer efface la grande autonomie que je viens de louer. Et les caméras, bien que capables de photos incroyables, sont moins cohérentes et trébuchent plus souvent que je ne le souhaiterais. Et pour ce téléphone avancé et coûteux, je ne devrais pas avoir à faire face à la mauvaise technologie de capteur d’empreintes digitales de l’année dernière ou à seulement 128 Go de stockage.

4

sur 5

Ceci est un téléphone pour les plus grands amateurs de téléphone, qui se soucient d’avoir plus peu importe le prix.

La question de la “valeur” est toujours drôle, car chacun de nous a une idée différente de ce qu’est un prix approprié pour un téléphone. Mais quoi qu’il en soit, si nous regardons simplement en termes réels le coût des téléphones jusqu’à présent et le comparons au prix de départ de 1400 $ du S20 Ultra, cette chose est chère. Acheté avec un plan de financement de transporteur typique, ce sera près de 60 $ par mois. Si le prix est un facteur pour l’achat de votre téléphone, vous devriez plutôt regarder le Galaxy S20 ou S20 + standard.

Mais pour certains, le prix ne signifie pas autant que ce que vous pouvez faire avec un téléphone. Et le Galaxy S20 Ultra vous permet de faire beaucoup de choses. C’est le téléphone haut de gamme de Samsung, et ses capacités sont impressionnantes. Comme beaucoup de Galaxy Notes avant lui, le S20 Ultra ne sera pas le téléphone qui plaira à tout le monde; c’est le téléphone qui plaît aux passionnés qui veulent plus et sont prêts à gérer les compromis.

Le plus grand de Samsung

Galaxy S20 Ultra

Le choix «le coût n’est pas un facteur» … à condition de pouvoir gérer la taille et le poids. Une impressionnante baie de caméras et une énorme batterie se trouvent sous le plus grand écran de Samsung. De plus, une option pour 512 Go de stockage et 16 Go de RAM.

