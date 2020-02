Galaxy S20 vs S20 + vs S20 Ultra: quelle est la différence?

La gamme Galaxy S de Samsung pour 2020 semble avoir subi un remaniement important, mis à part le fait que son nom correspond désormais à l’année. S’inspirant de la série iPhone 11, le modèle de base n’a plus de marque «e» distincte, visiblement bas de gamme, mais est simplement appelé le Galaxy S20, et il n’est plus en reste. Le nouveau venu – le S20 Ultra – prend l’expérience un cran plus haut avec des composants internes (légèrement) supérieurs, assis juste au-dessus du modèle Plus. Le trio ambitieux de produits phares s’engage universellement dans la connectivité 5G aux États-Unis, abandonnant définitivement les variantes 4G uniquement.

Ces produits phares de Samsung se ressemblent plus que jamais, sauf, bien sûr, leurs mesures physiques et les composants directement affectés par la taille. Quelle que soit la variante que vous choisissez, l’expérience globale ne diffère pas beaucoup. Mais il reste quelques points plus fins qui peuvent faire ou défaire l’accord, selon ce que vous recherchez dans votre prochain smartphone.

Aperçu des spécifications

L’empreinte et cet écran AMOLED

Si leurs noms n’ont pas encore été dévoilés, le Galaxy S20 sera le plus petit du lot, remplaçant le S10e de l’année dernière. Le S20 + se situe en plein milieu, à la fois en termes d’encombrement et de taille d’affichage, ce qui en fait un excellent choix pour la plupart des gens. Si vous aimez les gros téléphones, alors le S20 Ultra devrait vous plaire avec son écran massif, mais notez que c’est aussi le plus lourd avec 220 grammes. En ce qui concerne les options de couleur, vous pouvez choisir l’Ultra uniquement en gris et noir tandis que le Plus obtient une option bleue supplémentaire. Le S20, quant à lui, devient un peu plus coloré avec une nuance rose, en plus du bleu et du gris. Oh, et il n’y a pas de prise casque sur aucun modèle, au cas où vous vous poseriez la question.

Pour le taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous devrez réduire la résolution à 1080p, alors qu’ils sont par défaut à 60 Hz à 1440p.

L’aspect le plus frappant de ces téléphones est peut-être l’écran AMOLED que Samsung a mis sur leurs façades. Tous les trois obtiennent des écrans quad HD + 20: 9 qui sont activés pour le taux de rafraîchissement HDR10 + et 120 Hz, pour lesquels vous devrez réduire la résolution à 1080p, tandis qu’ils par défaut sont à 60 Hz à 1440p. Ils ont même des poinçons identiques cette fois-ci, et le seul aspect sur lequel ils diffèrent est la taille. Le plus petit téléphone dispose d’un écran de 6,2 pouces (contre 5,8 pouces du S10e) contre 6,7 pouces du S20 + et 6,9 pouces du S20 Ultra. Si cela vous importe, les écrans sont également devenus plats cette année.

À l’intérieur

Ce qui est intéressant ici, c’est la capacité de RAM que Samsung a renforcée jusqu’à 12 Go dans tous les domaines, même pour le modèle de base. En plus de cela, le S20 Ultra sera également disponible dans une variante de mémoire de 16 Go. En plus de la RAM, le S20 relève également la barre avec 128 Go de stockage standard, qui, conformément à la tradition de Samsung, peuvent être étendus jusqu’à 1 To en insérant une carte microSD. Vous pouvez également choisir les deux modèles haut de gamme: les S20 Plus et Ultra — avec 512 Go de stockage avec la même option d’extensibilité. En ce qui concerne les choses ennuyeuses, les trois seront alimentés par le Qualcomm Snapdragon 865 aux États-Unis.

La quatrième caméra

Le Galaxy S20 standard correspond aux spécifications de configuration du Plus, à l’exception du quatrième appareil photo.

Samsung a veillé à ce que le Galaxy S20 le plus bas ne traîne pas sévèrement dans le département de l’appareil photo; en fait, il correspond aux spécifications de configuration du Plus, sauf pour la quatrième caméra. Les deux combinés ont une paire de caméras 12MP (large et ultra-large) à l’arrière avec un téléobjectif 64MP, tandis que le Plus reçoit un capteur de vision en profondeur supplémentaire. Cette disposition prend en charge un zoom hybride 3x et un zoom activé par logiciel 30x.

Le S20 Ultra conserve le capteur ultra-large, mais remplace l’appareil photo grand-angle principal par un 108MP et un autre téléobjectif de 48MP. Il vante le zoom 100x, grâce à la résolution accrue, ainsi que l’optique hybride 10x. L’Ultra affiche une caméra grand angle 40MP de plus haute résolution à l’avant, contre les capteurs 10MP du S20 et S20 Plus, qui ont les mêmes propriétés grand angle. Vous pouvez consulter les échantillons de caméras que Ryan a pris sur le S20 Ultra.

5G ou plus comme 5G-ish?

Il est fascinant de voir Samsung prendre la décision audacieuse d’activer toute sa gamme grand public avec la 5G, au lieu de lancer un modèle distinct comme nouveauté. Néanmoins, les trois téléphones S20 ne sont pas sur la même longueur d’onde en matière de connectivité 5G. Le S20 standard ne prend pas en charge mmWave et ne fonctionne que sur les bandes inférieures à 6 GHz, tandis que ses deux pairs plus chers prennent en charge l’ensemble du spectre.

T-Mobile a une couverture 5G massive basée sur les fréquences basses et moyennes, tandis que AT&T et Sprint ont également une certaine présence. Verizon n’a peut-être pas annoncé ses plans pour les bandes inférieures à 6 GHz, mais il sera intégré tôt ou tard. Avec le S20, vous ne manquerez pas grand-chose, compte tenu de tous les inconvénients liés à la couverture des fréquences mmWave. Pour ceux qui se demandent, la 4G LTE continuera de fonctionner comme d’habitude sur tous ces combinés.

Les batteries de boss

Heureusement, Samsung a été généreux cette fois-ci, en particulier avec le Galaxy S20 d’entrée de gamme.

Tout comme leurs tailles d’écran, les capacités de la batterie augmentent également avec les dimensions des téléphones, et Samsung a heureusement été généreux cette fois-ci, en particulier avec le Galaxy S20 d’entrée de gamme. Il obtient une batterie respectable de 4000 mAh avec le Plus ajoutant une autre capacité de 500 mAh. La taille de la batterie du S20 Ultra est de 5 000 mAh, la plus grande sur un produit phare de Samsung à ce jour. Bien que ces tailles de batterie présentent de sérieuses améliorations par rapport à l’année dernière, vous devez prendre en compte le taux de rafraîchissement plus élevé, même s’il fonctionne à 1080p pour économiser de l’énergie. L’Ultra prend en charge la charge de 45 W, bien que tous les modèles soient livrés avec une brique de 25 W, à part la prise en charge d’une charge sans fil plus rapide et de Wireless PowerShare.

Le prix à quatre chiffres

Pour en venir à la grande question: combien coûteront-ils? Si vous regardez le S10 5G de l’année dernière, qui a coûté 1300 $, le prix d’entrée de cette année est un peu plus bas. Le Galaxy S20 arrivera à 1000 $ avec le modèle Plus passant à 1200 $ et l’Ultra à 1400 $. En comparaison, le Galaxy S10 standard était au prix de 900 $, tandis que le S10e coûtait encore moins cher à seulement 750 $. À ces prix, Samsung correspond à la série iPhone 11 Pro, qui commence également à 1000 $, mais pour une variante de stockage de 64 Go.

Lequel est bon pour toi?

Contrairement à l’année dernière, le choix semblait clair dans le cas de la série S20 après notre brève interaction avec les appareils. Le Galaxy S20 d’entrée de gamme est un gagnant sans inconvénients évidents, du moins sur le papier, sauf si vous ne seriez pas d’accord sans mmWave 5G pour les deux prochaines années. Il a une taille de batterie saine avec d’excellents composants internes et une configuration de caméra adaptée. À 6,2 pouces, l’écran est un peu plus petit que les smartphones modernes, mais il convient parfaitement à une utilisation à une seule main tout en n’étant pas trop petit.

Dépenser 200 $ supplémentaires sur le S20 Plus peut être justifié si vous voulez absolument ces fréquences à bande plus élevée ou si vous pouvez utiliser la capacité de batterie supplémentaire de 500 mAh pour passer la journée confortablement. Même le stockage de 512 Go peut vous attirer si vous devez conserver une copie hors ligne de toutes vos photos et vidéos. Enfin, le S20 Ultra est destiné aux ultras qui ne peuvent tout simplement pas perdre de vue ces 16 Go de RAM. De plus, vous serez traité avec une batterie plus grande, plus d’espace d’affichage et des caméras de plus haute résolution, mais pour un prix qui dépasse 1 400 $.