Galaxy Z Flip et S20 pour obtenir un copier-coller multiplateforme via votre téléphone de Microsoft

L’amour de Microsoft pour Android n’a fait que grandir au cours des derniers mois, l’application Your Phone étant devenue meilleure et plus fonctionnelle avec une multitude de capacités multiplateformes. Le partenariat profond du fabricant Windows avec Samsung signifie que bon nombre de ces fonctionnalités sont venues en premier, et dans certains cas exclusivement, pour les combinés haut de gamme de ce dernier, tout comme la prise en charge des messages RCS annoncée hier. Maintenant, votre téléphone ajoutera bientôt une option de copier-coller multi-appareils, qui ne fonctionnera que si vous possédez l’un des fleurons Samsung 2020.

Comme indiqué sur la page d’assistance de votre téléphone, la fonctionnalité ne fonctionne qu’avec les Galaxy S20, S20 +, S20 Ultra et Z Flip. Pour l’utiliser, vous devez d’abord l’activer à partir du menu Paramètres de l’application Votre téléphone sur votre PC Windows. Activez la bascule fournie sous l’en-tête Copier et coller sur plusieurs appareils, et vous aurez terminé. Lorsque cette option est activée, vous pouvez envoyer du texte et des images vers et depuis votre téléphone Android, bien que l’application redimensionne les images si elles dépassent 1 Mo. La bonne chose ici est que vous pouvez continuer à utiliser les mêmes raccourcis copier-coller que ceux auxquels vous êtes habitué sur l’un ou l’autre des appareils.

Gardez à l’esprit que si vous avez autorisé l’application Votre téléphone sur votre téléphone à se synchroniser sur les données mobiles, le transfert d’images lorsqu’il n’est pas connecté au Wi-Fi consommera vos données. Copier quelque chose sur un appareil réécrira également automatiquement le presse-papiers sur vos appareils connectés, alors assurez-vous d’utiliser un gestionnaire de presse-papiers décent pour éviter de perdre accidentellement du texte essentiel.

La confirmation que Microsoft travaille effectivement sur cette fonctionnalité multi-appareils intervient environ un mois après sa première apparition dans la nature. Il n’y a pas encore de mot sur le moment où il atteindra les utilisateurs finaux, ou si Microsoft prévoit de le mettre sur des téléphones non Samsung.