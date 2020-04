Game of Thrones Beyond the Wall est disponible un jour plus tôt (mis à jour)

Behaviour Interactive, HBO et GAEA annoncent Game of Thrones Beyond the Wall, un nouveau RPG de stratégie de collection mobile

26 juin 2019 — Behaviour ™ Interactive, GAEA et HBO sont ravis d’annoncer Game of Thrones Beyond the Wall ™, un nouveau jeu de stratégie RPG mobile à collectionner basé sur l’émission de télévision la plus populaire au monde. Le jeu devrait sortir en 2019 sur Google Play et l’App Store. Les joueurs peuvent se préinscrire sur le site officiel (http://www.beyondthewall.bhvr.com) à partir d’aujourd’hui.

Dans Game of Thrones Beyond the Wall ™, les joueurs commandent un château de la Veille de nuit pour défendre Westeros et recruter des personnages uniques des sept royaumes et au-delà. Le récit original du jeu se déroule quelques décennies avant que la chronologie de la série télévisée à succès, juste après que Lord Commander Brynden Rivers (également connu sous le nom de Bloodraven et finalement sous le nom de Raven à trois yeux), ait disparu alors qu’il dépassait le mur.

Regardez la bande-annonce Teaser ici: https: //youtu.be/wsZtSD672ts

Les joueurs trouveront également une interface dans le jeu qui utilise les pouvoirs mystérieux des arbres Weirwood pour parcourir l’histoire et visiter des moments clés dans le temps. Cette fonctionnalité permet aux joueurs de collecter différentes versions costumées de Jon Snow, Daenerys Targaryen, Jaime Lannister, Melisandre et Tormund Giantsbane à travers divers événements de jeu, puis d’utiliser les personnages dans de nombreux modes de jeu, y compris le combat – une première pour un jeu de ce genre.

“Nous sommes fans de Game of Thrones depuis le début et nous sommes extrêmement heureux de livrer l’étendue épique de ce monde entre les mains des joueurs en tant que jeu de stratégie innovant”, a déclaré Wayne Meazza, vice-président exécutif, Behaviour Interactive.

“Dès le début, nous savions que nous voulions apporter quelque chose d’unique aux fans de Game of Thrones”, a déclaré Justin Jones, directeur créatif de Behaviour Interactive. “Nous pensons que nous avons conçu une expérience qui allie une narration originale, une stratégie de collecte robuste et des combats en équipes profondes dans un jeu AAA de nouvelle génération sur mobile.”

«Maintenant que l’histoire télévisée complète de Game Of Thrones est terminée, nous sommes ravis de lancer une nouvelle expérience de jeu qui offrira aux fans une interaction plus profonde avec leur émission préférée. Game Of Thrones Beyond the Wall ™ racontera de nouvelles histoires, revisiter les anciennes et élargira l’expérience des fans pour tous ceux qui ne sont pas encore prêts à quitter Westeros. ” a déclaré Jeff Peters, VP Licensing & Retail, HBO.

“Ici, à GAEA, vous ne pouvez pas évoquer Game of Thrones sans déclencher une discussion passionnante et parfois intense”, a déclaré Yann Wang, PDG de GAEA. «Le développement de Game of Thrones Beyond the Wall a été une entreprise difficile alimentée par la grande passion de toutes les personnes impliquées. En utilisant des technologies de pointe, nous sommes très heureux de proposer aux fans et aux joueurs cette adaptation de jeu de ce qui peut être l’émission la plus populaire au monde. »

Les fans peuvent devenir Lord Commanders en s’inscrivant pour une pré-inscription sur Google Play, App Store ou le site officiel ici. Les Lord Commanders qui se pré-enregistrent commenceront leur montre avec des personnages et des objets bonus (voir le site pour plus de détails et les restrictions.) Les Lord Commanders pré-enregistrés recevront également les dernières nouvelles du jeu, des interviews de développeurs et des mises à jour du jeu par e-mail.

À propos de Behaviour Interactive

Fondé en 1992, Behavior Interactive, basé à Montréal, est l’un des plus grands développeurs de jeux indépendants en Amérique du Nord avec près de 500 employés et plus de 70 millions de jeux vendus sur toutes les plateformes, dont 10 millions d’exemplaires de son IP Dead by Daylight ™ primé original. À ce jour, les jeux mobiles de la société ont atteint plus de 200 millions de joueurs dans le monde. Behaviour compte parmi ses partenaires certaines des marques les plus reconnues au monde telles que Sony, Disney, Activision, Warner Bros, Ubisoft, Microsoft, Google, Bombardier, Wargaming, HBO, Netease, Gaea, La Capitale et bien d’autres. Pour plus d’informations: bhvr.com.

À propos de HBO Licensing & Retail

HBO Licensing & Retail, une division de Home Box Office, Inc., s’associe aux meilleurs licenciés du monde pour offrir à l’audience mondiale de HBO de nouvelles et passionnantes façons de s’engager avec leurs émissions préférées. La division s’appuie sur des programmes HBO emblématiques et primés tels que Game of Thrones, VEEP, Sex and the City, Silicon Valley, Insecure, The Sopranos, Big Little Lies, True Blood et plus encore pour créer des produits de consommation sous licence officielle, des programmes de marchandises innovants, activations de vente au détail et expériences immersives en direct. HBO Licensing & Retail travaille sur une large gamme de catégories de produits, y compris les objets de collection, les vêtements, l’édition, les expériences de marque en direct, les jeux numériques, les collaborations de mode et de beauté, les accessoires de luxe et au-delà. Les produits HBO sous licence officielle peuvent être achetés dans les magasins de détail du monde entier et en ligne aux États-Unis à l’adresse http://store.hbo.com.

À propos de GAEA

GAEA est une société mondiale de divertissement interactif avec des bureaux à Pékin, San Francisco, Tokyo et Séoul. Fondée en septembre 2014, la société est devenue l’une des entreprises à la croissance la plus rapide en Chine et excelle dans le développement mondial de jeux, la distribution de jeux, la coopération IP et les fusions et acquisitions avec plus de 1000 employés de 12 pays et régions. GAEA a publié plus de 20 jeux sur plusieurs plateformes avec plus de 100 millions de joueurs, dont les célèbres jeux chinois Soul Clash et Ace of Arenas dans divers pays. La société travaille actuellement avec CD Projekt Red pour publier GWENT: The Witcher Card Game en Chine continentale et réinvente également des adresses IP renommées telles que Kabaneri of the Iron Fortress, Final Fantasy XV et The Legend of Sword and Fairy. Plus d’informations sur www.gaea.com.