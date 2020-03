GameClub permet désormais à 12 membres de la famille de jouer à des titres iOS classiques avec un abonnement de 4,99 $

Le service de jeu iOS par abonnement GameClub a annoncé aujourd’hui de nouveaux changements destinés aux familles qui sont coincées à la maison, augmentant le nombre de membres de la famille qui peuvent utiliser un seul abonnement.

Jusqu’à 12 joueurs peuvent utiliser la fonction de partage familial de GameClub pour jouer à des jeux GameClub avec un seul abonnement de 4,99 $ par mois. Pour ceux qui ne connaissent pas GameClub, il fait revivre des titres iOS plus anciens et oubliés depuis longtemps afin que vous puissiez rejouer vos classiques préférés.

GameClub propose plus de 100 titres disponibles, dont aucun ne contient d’annonces ou d’achats intégrés. Plusieurs nouveaux titres sont disponibles ce printemps:

Aralon: épée et ombre – Un RPG épique Skyrim-esque comprenant plusieurs races et classes jouables, un système d’artisanat étendu et des tonnes de quêtes.

Ombre au néon – Un jeu de tir à la première personne plein d’action dans l’esprit des classiques du PC, repensé pour une nouvelle génération de joueurs mobiles.

Guerres stellaires – L’entrée finale dans la trilogie Wars se déroule dans un futur lointain de science-fiction, offrant sa vision classique d’un gameplay suprêmement stratégique avec encore plus de possibilités.

Bardbare – Recrutez des compagnons et combattez des hordes d’ennemis dans ce mélange amusant de jeu de tir, de défense de château et de jeu de rôle avec un grand sens de l’humour.

Le grand voyage – Ce jeu de plateforme adapté aux familles propose un casting d’adorables chatons et de nombreux mondes uniques tout en offrant des défis pour tous les niveaux de joueurs.

Bridgy Jones – Ce fantastique casse-tête de construction de ponts basé sur la physique avec un flair visuel vous permet de construire des structures branlantes qui survivront (espérons-le!) À un passage à niveau.

Circa Infinity – Parcourez des niveaux extrêmement difficiles pour voir à quelle profondeur dans le cercle vous pouvez descendre dans ce jeu 2D hautement stylisé avec la sensation de Super Mario Galaxy.

Échangez ça! – Un succès sur Nintendo Switch, cette version des jeux de correspondance vous permet d’échanger des cubes pour créer des réactions en chaîne monumentales.

Toki Tori – L’un des meilleurs jeux de plateforme de puzzle de tous les temps, ce favori des fans très demandé renaît pour mobile avec les graphiques haute résolution de la version Nintendo Switch.

Il y a des tonnes de jeux disponibles sur GameClub, allant des puzzles aux jeux de stratégie en passant par les RPG et plus, avec plus d’informations disponibles sur le site Web de GameClub. De nouveaux jeux sont ajoutés à GameClub sur une base hebdomadaire.

Pour partager un abonnement GameClub avec des membres de la famille, les utilisateurs de GameClub devront se connecter avec une adresse e-mail sur le nouvel appareil, entrer un code de confirmation à 4 chiffres envoyé à cette adresse e-mail, puis entrer le code sur l’appareil pour confirmer. C’est un processus simple qui fonctionne en dehors de la fonctionnalité normale de partage familial d’Apple.

GameClub offre un essai de jeu gratuit d’un mois, et après cela, le service est au prix de 4,99 $ par mois.

