GameClub ramène le populaire RPG ‘Aralon: Sword and Shadow’ à l’App Store avec des graphiques remasterisés

La semaine dernière, le service de jeu iOS par abonnement GameClub a ramené le populaire RPG en monde ouvert Aralon: Sword and Shadow sur l’App Store, avec des graphismes meilleurs que jamais.

Pour ceux qui ne connaissent pas Aralon: Sword and Shadow, c’était l’un des jeux les plus populaires au début de l ‘‌App Store‌, car c’était le premier grand RPG mondial ouvert mis à disposition sur iOS.

Le service de GameClub est basé sur la relance de jeux classiques qui ne sont plus dans l’App Store, fournissant de nouvelles mises à jour, des révisions graphiques, etc. Pour Aralon: Sword and Shadow, il y a eu des changements majeurs.

Lorsque le jeu est sorti pour la première fois, il utilisait un art de programmeur qui était super basique. Plus tard, Crescent Moon, un autre développeur, l’a récupéré et a fait quelques mises à jour graphiques, et lorsque GameClub a pris le relais, il y a eu une autre mise à jour graphique majeure, donc elle semble beaucoup mieux qu’elle ne l’était au début. Un avant et après l’art original, l’art mis à jour et l’art GameClub peuvent être vus ci-dessous.

Aralon: les graphismes originaux de Sword and Shadow



Aralon: épée et ombre après la mise à jour du croissant de lune

Aralon: Sword and Shadow après la refonte de GameClub

Le jeu Aralon: Sword and Shadow original a été conçu pour fonctionner sur les premiers iPhones comme l’iPhone 4 et le premier iPad, mais les graphiques ‌iPhone‌ et ‌iPad‌ ont considérablement évolué depuis. Avec la refonte graphique et l’expérience de jouer à un jeu classique sur un appareil beaucoup, beaucoup plus rapide, Aralon: Sword and Shadow vaut le détour pour ceux qui ont aimé la première version à l’époque.

GameClub coûte 4,99 $ par mois et permet à jusqu’à 12 membres de la famille de jouer avec un seul abonnement. Ceux qui sont nouveaux dans le service peuvent obtenir un essai gratuit de 30 jours, ce qui est idéal pour les personnes à la recherche de quelque chose de nouveau à faire en étant coincé à l’intérieur.



Il y a maintenant plus de 100 titres sur GameClub allant des puzzles aux jeux de stratégie en passant par les RPG et les titres d’action, le tout sans publicité ni achats intégrés.

.